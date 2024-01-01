В Украину идут морозы: синоптик рассказала, к чему готовиться украинцам

Относительно тепло будет только на юге страны

В первую неделю нового года в Украине ожидается существенное похолодание. Однако во вторник, 2 января, сохранится относительно теплая погода.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, во вторник на севере, западе и востоке Украины ожидается дождь и мокрый снег, а на юге и в центре существенных осадков не будет.

Диденко также сообщила, что 3, 4, 5 и 6 января северные области Украины, восточные и часть центра (Полтавщина, Днепр с районами) окажутся под влиянием арктической воздушной массы. Синоптик пояснила, что похолодание в Украине будет обусловлено затеканием холодного воздуха из Арктики.

"Оно, похолодание, будет идти к нам, будет проходить значительное расстояние и разные территории. А одна точка в географическом смысле не формирует и не влияет ни на что. Она, эта точка, тоже оказывается на пути холодной арктической массы. И, как видно из этой прогностической карты на ночь 4-го января, получит от атмосферы сильный мороз", — подчеркнула она.

По прогнозу синоптика, в Украине самые большие показатели могут достигать где-то в ночные часы -10-15 градусов, при прояснениях еще на 2-3 градуса ниже. В то же время, по словам Диденко, в южной и западной части страны морозов не будет, там на неделе будет тепло, даже с "плюсами".

Она также указала, что в Киеве 2 января ночью еще будет тепло, до +2 градусов. А днем, больше к вечеру, температура воздуха начнет снижаться до -1-3 градусов. Потому дождь будет переходить в снег.

Диденко сообщила, что на неделе в Киеве будет наблюдаться типичная зимняя погода – мороз и периодический снег. На дорогах возобновится гололедица. Морозы ослабеют, по предварительным прогнозам, 7 января.

Напомним, заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух рассказала "Телеграфу", какими будут январь и февраль и почему зима в Украине теперь стала теплее.