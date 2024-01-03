У багатоповерхівці Чернігова пролунав загадковий вибух: є загиблий (відео)

Вибух пролунав у підвалі

У Чернігові пролунав вибух у житловому багатоквартирному будинку. Внаслідок нього загинула людина.

Про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівської області. За її даними, інцидент стався приблизно о першій годині дня 3 січня. У підвалі однієї з багатоповерхівок міста пролунав гучний вибух.

Прибувши на місце подій, правоохоронці встановили, що внаслідок нього загинув місцевий житель 1963 року народження. Поки що невідомо, який саме предмет вибухнув. Зараз це з’ясовують вибухотехніки, слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та кінологи.

Встановлюються всі обставини інциденту.

Також правоохоронці опублікували фото та відео з місця подій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Кропивницькому посеред вулиці загинув чоловік. Причиною смерті став вибух. За чутками з місцевих пабліків, ймовірно, йдеться про самогубство. Повідомляється, що чоловік міг підірвати себе за допомогою двох гранат.

Також ми розповідали про те, що на Одещині чоловік у військовій формі підірвав бус через гроші.