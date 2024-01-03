В многоэтажке Чернигова прогремел загадочный взрыв: есть погибший (видео)

Взрыв раздался в подвале

В Чернигове раздался взрыв в жилом многоквартирном доме. В результате него погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области. По её данным, инцидент произошел примерно в час дня 3 января. В подвале одной из многоэтажек города раздался громкий взрыв.

Прибыв на место событий, правоохранители установили, что в результате него погиб местный житель1963 года рождения. Пока неизвестно, какой именно предмет взорвался. Сейчас это выясняют взрывотехники, следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и кинологи.

Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Также правоохранители опубликовали фото и видео с места событий.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кропивницком посреди улицы погиб мужчина. Причиной смерти стал взрыв. По слухам из местных пабликов, вероятно, речь идет о самоубийстве. Сообщается, что мужчина мог подорвать сам себя с помощью двух гранат.

Также мы рассказывали о том, что на Одесчине мужчина в военной форме взорвал бус из-за денег.