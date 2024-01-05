Держава заплатить за студентів, а вчителям підвищать зарплати: Шмигаль зробив гучні заяви

Зміни у фінансуванні вищої освіти, стосуватимуться спеціальностей, які потрібні державі.

У 2024 році планують запустити масштабну реформу вищої освіти. Парламенту запропонували законопроєкт, який передбачає, що студенти зможуть навчатися не лише на контрактній формі навчання або на бюджеті, але й за рахунок державних грантів, пільгових кредитів.

На освіту цього року закладено близько 170 млрд грн, а це на 20 млрд грн більше, аніж 2023. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що зараз у системі вищої освіти є навчання "на бюджеті" та за контрактом. Уряд пропонує змінити такий підхід, щоб охопити державною підтримкою якомога більше студентів.

"Сьогодні ухвалюємо законопроєкт, який передбачає, що в майбутньому студенти зможуть навчатися за рахунок державного замовлення, державних грантів, пільгових кредитів, а також за контрактною формою навчання", – ідеться в заяві.

Хто отримає безкоштовне навчання

За словами Шмигаля, державне замовлення – це повністю безкоштовне навчання студента за бюджетні кошти. Можливість безоплатно навчатися надаватиметься найкращим вступникам за конкурсним. Частина з бюджетних коштів буде надана вразливим категоріям. Це стосуватиметься насамперед спеціальностей, які потрібні державі, а саме вчителів і лікарів.

Держава повністю оплачуватиме навчання для найкращих вступників за цими спеціальностями. А після успішного випуску пропонуватиме перше робоче місце.

Також буде запроваджено модель державних грантів, які дозволять повністю або частково покрити витрати на навчання. Ці гранти не треба буде повертати, вони не передбачають жодних зобов’язань щодо відпрацювання.

Шмигаль пояснив, що на розмір гранту впливатиме два критерії. Перший – це результати зовнішнього оцінювання знань. Другий – це обрана спеціальність.

Хоча сума гранту не обов’язково покриватиме повну вартість навчання, але кількість вступників, які отримають фінансову підтримку, суттєво збільшиться за рахунок більш справедливого розподілу такої підтримки.

"Так, сьогодні в нас 60% студентів навчається на контракті. Наша мета – щоб 60% студентів отримували різні види державної підтримки: держзамовлення, гранти, ваучери або, в майбутньому, пільгові кредити", – повідомив прем’єр.

Уточнюється, що ця нова система поширюватиметься лише на нових абітурієнтів.

Окрім вище вказаного, хочуть встановити спеціальні умови на навчання в університетах для:

ветеранів;

дітей загиблих українських героїв;

дітей з інвалідністю;

дітей сиріт;

інших пільгових категорій.

"Вища освіта має стати більш якісною і більш доступною для тих, хто цього справді хоче", – резюмував Шмигаль.

Куди ще підуть державні кошти

У 2024 році педагогам буде підвищено зарплатню на 21%. Також 2,5 мільярда гривень виділено на облаштування укриттів у навчальних закладах.

Додатково 1,5 мільярди гривень отримає реформа "Нова українська школа". Стільки ж — на модернізацію їдалень у школах. А ще 1 мільярд гривень піде на закупівлю нових шкільних автобусів.

Раніше "Телеграф" писав, що дітей загиблих героїв — підопічних ГО "Мрія дітей України" безкоштовно навчатимуть програмування та робототехніки. Аби подати заявку на грантове навчання, потрібен лише мотиваційний лист щодо того, чим дитині цікава технічна освіта.