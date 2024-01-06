Як у Буданова: голова СБУ Малюк отримав нове звання

СБУ останнім часом провела багато успішних операцій

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про підвищення звання голови СБУ Василя Малюка та його заступника Олександра Поклада.

Як йдеться у тексті указів №3/2024 та №4/2024, генерал-майор Малюк стане генерал-лейтенантом, а бригадний генерал Поклад отримає звання генерал-майора.

У тексті не зазначено, за що керівники СБУ отримали підвищення, але варто зазначити, що останнім часом спецслужба провела низку успішних операцій, серед яких рейди на кораблі чорноморського флоту за допомогою надводних безпілотників "Sea Baby", участь у ліквідації відомого екснардепа колаборанта Іллі Киви та інше.

Як відомо, Малюк з березня 2022 року був першим заступником голови СБУ. У липні він отримав посаду в.о. голови СБУ замість Івана Баканова, а повноцінним головою спецслужби він став лише в лютому 2023 року.

У СБУ Малюк проходив службу з 2001 року, де обіймав різні посади від оперуповноваженого та аж до начальника відділення боротьби з організованою злочинністю.

Щодо Покладу, то він є кандидатом юридичних наук. З 2021 по 23 серпня 2023 року обіймав посаду департаменту контррозвідки СБУ, після чого став заступником голови відомства.

Як повідомлялося раніше, СБУ презентувала фільм "Лігво ворога. Ліквідація". Картина розповідає про унікальну диверсійну спецоперацію відомства з ліквідації російського штабу на Поліссі.