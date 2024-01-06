Как у Буданова: глава СБУ Малюк получил новое звание

СБУ в последнее время провела много успешных операций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении звания главы СБУ Василия Малюка и его заместителя Александра Поклада.

Как говорится в тексте указов №3/2024 и №4/2024, генерал-майор Малюк станет генерал-лейтенантом, а бригадный генерал Поклад получит звание генерал-майора.

В тексте не указано за что руководители СБУ получили повышение, но стоит отметить, что в последнее время спецслужба провела ряд успешных операций, среди которых рейды на корабли черноморского флота с помощью надводных беспилотников "Sea Baby", участие в ликвидации известного экс-нардепа коллаборанта Ильи Кивы и другое.

Как известно Малюк с марта 2022 года являлся первым заместителем главы СБУ. В июле он получил должность и.о главы СБУ вместо Ивана Баканова, а полноценным главой спецслужбы он стал лишь в феврале 2023 года.

В СБУ Малюк проходил службу с 2001 года, где занимал разные должности от оперуполномоченного и вплоть до начальника отделения по борьбе с организованной преступностью.

Что касается Поклада, то он является кандидатом юридических наук. С 2021 по 23 августа 2023 занимал должность департамента контрразведки СБУ, после чего стал заместителем главы ведомства.

Как сообщалось ранее, СБУ презентовала фильм "Логово врага. Ликвидация". Картина рассказывает об уникальной диверсионной спецоперации ведомства по ликвидации российского штаба в Полесье.