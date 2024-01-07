На закупівлях Міноборони полковник "розпилив" 170 мільйонів: ЗМІ розкрили деталі схеми

Раніше про викриття схеми ДБР повідомило без прізвищ

Державне бюро розслідувань і прокуратура підозрюють начальника Центрального управління продовольчого забезпечення тилу Командування сил логістики ЗСУ полковника Олександра Козловського в організації схеми з розкрадань коштів на закупівлі харчів для Міноборони. Завдяки її реалізації фігурантам вдалося привласнити понад 170 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на матеріали кримінального провадження №62023000000000333 від 24 квітня 2023 року. Досудове розслідування встановило, що приблизно на початку 2022 року Козловський та його підлеглий начальник відділу забезпечення разом з іншими "невстановленими під час розслідування військовослужбовцями" організували злочинну групу.

Слідчі зарахували до неї ФОП Гладюк І.І. і ФОП Гладюк Л.Б., які є батьками дружини Козловського. А також службових осіб підприємств "Армісет", "Ректан", "Архімагір", "Військсервіс-Волонтер" (монополіст на харчових підрядах Міноборони в 2017-2019 роках), "Ресурс-Сервіс КМ" та "Еко Трейд Юкрейн" (засновником цієї фірми у 2022 році була дружина Козловського Оксана, у подальшому фірму переписали на Тетяну Бубенок).

Зазначається, що згідно з попередньою домовленістю, представники ЗСУ забезпечували непроведення претензійної роботи з боку Міністерства, якщо бізнесмени не постачали в строк продукти на військові склади, та забезпечували неповідомлення правоохоронців при надходженні скарг на неякісні продукти від військових частин. Своєю чергою посадовці вищеназваних фірм створювали видимість забезпечення військових комплектами продуктів – вони отримували гроші за нібито виконані послуги, але частина продуктів харчування так і не була поставлена.

Під час вторгнення, з 16 березня 2022 року по 13 червня 2023 року фірми "Армісет", "Ректан", "Архімагір", "Військсервіс-Волонтер", "Ресурс-Сервіс КМ" отримували гроші від Міноборони й надалі перераховували фірмі дружини Козловського "Еко трейд Україна" (113 млн грн), тестю (56 млн грн) і тещі Козловського (2 млн грн). Загалом вдалось встановити перерахунок 172 млн грн. Надалі ці гроші були або зняті з рахунків, або у банкоматах міста Хмельницький. Зокрема 14 млн грн було знято особисто дружиною Козловського.

За даними слідства, у 2023 році Козловський придбав Toyota Corolla Cross Hibrid за 1,41 млн грн. Автівку зареєстрували на його доньку, студентку Військового інституту КНУ ім. Шевченка. За весь період своєї трудової діяльності донька отримала дохід 378 тис. грн, тобто власних грошей на автівку у неї не було.

У березні 2023 Олександр Козловський ймовірно придбав квартиру у Києві по вул. Композитора Мейтуса, 4а площею 158 квадратних метрів за 5,85 млн грн (оціночна вартість 8,34 млн грн), в якій і проживає. Її оздоблюють меблями, що купують за гроші з банківської картки тестя Гладюка. При цьому слідчі відмічають, що "з метою маскування джерела грошей", квартиру оформлено на такого собі Червінського В.В., який служить на продовольчому складі Сил логістики у Вінницькій області. За даними слідства, офіційно Червінський з 1999 по 2023 роки заробив лише 1,95 млн грн.

Також влітку 2023 року Козловський ймовірно придбав 47 земельних ділянок на території Київської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Житомирської, Полтавської областей. Їхня загальна вартість становить 7,71 млн грн, а права власності зареєстрували на тещу і тестя фігуранта.

Нагадаємо, Рахункова палата України затвердила результати аудиту ефективності використання Міністерством оборони бюджетних коштів для придбання речового майна та забезпечення харчування військовослужбовців Збройних сил. У ньому підтверджуються дані журналістського розслідування щодо завищення цін на продукти харчування.