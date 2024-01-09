Навіть помолився, але не допомогло: на Закарпатті горе-блогер намагався втекти за кордон (відео)

Чоловік заявив, що плисти через Тису нереально

Український блогер намагався перетнути кордон з Угорщиною через річку Тиса та зняти свою "пригоду" на відео. Однак у найвідповідальніший момент він зіткнувся зі страхом смерті. Прикордонники не змогли залишити сміливця наодинці зі стихією.

Щоб дістатися до Угорщини, "стример" на Закарпатті обрав маршрут, який пролягав річкою. Він ретельно готувався до "втечі", але в останній момент не зміг. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

"Вплинути план у життя перешкодив страх перед загибеллю. Та й прикордонники не змогли залишити розпач наодинці зі стихією. Адміністративна відповідальність несе все ж таки меншу загрозу", — йдеться в повідомленні.

Ухилянт під час бесіди з прикордонниками зазначив, що він ретельно готувався до того, що потрапити до Угорщини шляхом перетину річки. Перед цим він помолився.

"Вранці я прокинувся, сів на велосипед — вже було ясно, десь 9 годин. Помолився і поїхав у бік угорського кордону. Я намагався пливти через Тису — це нереально", — згадав блогер.

Відплисти герой історії зміг лише на метр від берега й одразу повернувся. Зробити задумане йому завадили холод, глибина, течія та страх.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці в ЄС зловили блогера із Закарпаття, який переплив Тису та втік до Румунії. Його, ймовірно, "знайшли" у Празі, оскільки до цього він викладав відео із цього міста у своїх соцмережах.