Даже помолился, но не помогло: на Закарпатье горе-блогер пытался сбежать за границу (видео)

Мужчина заявил, что плыть через Тису нереально

Украинский блогер пытался пересечь границу с Венгрией через реку Тиса и снять свое "приключение" на видео. Однако в самый ответственный момент он столкнулся со страхом смерти. Пограничники не смогли оставить смельчака наедине со стихией.

Чтобы добраться до Венгрии, "стример" на Закарпатье выбрал маршрут, который пролегал через реку. Он тщательно готовился к "побегу", но в последний момент не смог. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Воплотить план в жизнь помешал страх перед гибелью. Да и пограничники не смогли оставить отчаяние наедине со стихией. Административная ответственность несет все же меньшую угрозу", — говорится в сообщении.

Уклонист в ходе беседы с пограничниками отметил, что он тщательно готовился к тому, что попасть в Венгрию путем пересечения реки. Перед этим он даже помолился.

"Утром я проснулся, сел на велосипед — уже было светло, где-то 9 часов. Помолился и поехал в сторону венгерской границы. Я пробовал плыть через Тису — это нереально", — вспомнил блогер.

Отплыть герой истории смог только на метр от берега и тут же вернулся. Совершить задуманное ему помешали холод, глубина, течение и страх.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы в ЕС поймали блогера из Закарпатья, который переплыл Тису и сбежал в Румынию. Его, вероятно, "нашли" в Праге, поскольку до этого он выкладывал видео из этого города в своих соцсетях.