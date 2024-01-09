На Одещині маленькі діти отруїлися чадним газом: як уникнути таких випадків

Пригоди можна було уникнути

На Одещині одразу троє дітей отруїлися чадним газом. Наймолодшій дитині всього 11 років.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС. За даними рятувальників, причиною отруєння є порушення правил встановлення генератора (зокрема, у будинку). Постраждалими стали дівчатка, 2009, 2011 та 2012 років народження.

Наразі обставини події встановлюватиме поліція.

"Ще раз закликаємо неухильно дотримуватись вимог пожежної безпеки. Адже найменше порушення правил може призвести до трагедії!", — зазначають у ДСНС.

Варто зазначити, що раніше у ДСНС розповідали про основні правила використання цієї техніки:

генератор можна використовувати лише на відкритому повітрі;

не можна використовувати генератор у будівлі, тому що під час роботи він виділяє чадний газ, що може призвести до отруєння та летальних наслідків;

встановлювати генератор потрібно так, щоб відстань до найближчої поверхні (стіни, вікна тощо) було не менше 6 метрів. Це важливо, тому що при роботі він дуже нагрівається і предмети поблизу можуть спалахнути;

Заправляти генератор потрібно тільки на відкритому повітрі, а зберігати паливо необхідно якнайдалі (через ризик пожежі).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українців попередили, що через похолодання у деяких регіонах країни можуть відбуватися відключення світла.