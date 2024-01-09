На Одесчине маленькие дети отравились угарным газом: как избежать таких случаев

Происшествия можно было избежать

В Одесской области сразу трое детей отравились угарным газом. Самому младшему ребёнку всего 11 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. По данным спасателей, причиной отравления является нарушение правил установки генератора (в частности, в доме). Пострадавшими стали девочки, 2009, 2011 и 2012 годов рождения.

Теперь обстоятельства происшествия будет устанавливать полиция.

"Еще раз призываем неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности. Ведь малейшее нарушение правил может привести к трагедии!", — отмечают в ГСЧС.

Стоит отметить, что ранее в ГСЧС рассказывали об основных правилах использования этой техники:

генератор можно использовать только на открытом воздухе;

нельзя использовать генератор в здании, потому что во время работы он выделяет угарный газ, что может привести к отравлению и летальным исходам;

устанавливать генератор нужно так, чтобы расстояние до ближайшей поверхности (стены, окна и т.п.) было не менее 6 метров. Это важно, потому что при работе он сильно нагревается и предметы поблизости могут вспыхнуть;

заправлять генератор нужно только на открытом воздухе, а хранить топливо необходимо как можно дальше (из-за риска пожара).

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев предупредили, что из-за похолодания в некоторых регионах страны могут происходить отключения света.