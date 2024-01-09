На Одесчине маленькие дети отравились угарным газом: как избежать таких случаев
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Происшествия можно было избежать
В Одесской области сразу трое детей отравились угарным газом. Самому младшему ребёнку всего 11 лет.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. По данным спасателей, причиной отравления является нарушение правил установки генератора (в частности, в доме). Пострадавшими стали девочки, 2009, 2011 и 2012 годов рождения.
Теперь обстоятельства происшествия будет устанавливать полиция.
"Еще раз призываем неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности. Ведь малейшее нарушение правил может привести к трагедии!", — отмечают в ГСЧС.
Стоит отметить, что ранее в ГСЧС рассказывали об основных правилах использования этой техники:
- генератор можно использовать только на открытом воздухе;
- нельзя использовать генератор в здании, потому что во время работы он выделяет угарный газ, что может привести к отравлению и летальным исходам;
- устанавливать генератор нужно так, чтобы расстояние до ближайшей поверхности (стены, окна и т.п.) было не менее 6 метров. Это важно, потому что при работе он сильно нагревается и предметы поблизости могут вспыхнуть;
- заправлять генератор нужно только на открытом воздухе, а хранить топливо необходимо как можно дальше (из-за риска пожара).
Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев предупредили, что из-за похолодания в некоторых регионах страны могут происходить отключения света.