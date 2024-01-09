"Нова пошта" змінить назву: як тепер називатиметься

"Нова пошта" працює на ринку України з 2001 року

Український поштовий оператор "Нова пошта" анонсував зміну назви. Таке рішення менеджмент пояснює тим, що компанія розширила свій функціонал і вийшла за межі надання лише поштових послуг.

Про це повідомила пресслужба компанії. Інформацію опублікували на офіційному сайті "Нової Пошти".

Тепер поштовий оператор матиме назву NOVA.

"Ми вже набагато більше, аніж пошта, саме тому прибираємо це слово у назві групи компаній і залишаємо широке, без барʼєрів — NOVA.", — зазначили в компанії.

"Нова пошта" працює на ринку України з 2001 року. Все починалось лише з оказання поштових послуг. Зараз група компаній NOVA складається з наступних компаній:

Нова пошта в Україні — доставляє документи, посилки, великі вантажі, а також надає послуги фрахтових перевезень та фулфілменту.

— доставляє документи, посилки, великі вантажі, а також надає послуги фрахтових перевезень та фулфілменту. Nova Post Europe —надає повний спектр логістичних послуг як для приватних осіб, так і для бізнес клієнтів, забезпечуючи швидку та надійну доставку документів, посилок і вантажів по Європі, а також між ЄС та Україною. Уже відкрила свої представництва в 11 країнах: Молдова, Польща, Литва, Чехія, Румунія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Латвія, Угорщина та Італія.

—надає повний спектр логістичних послуг як для приватних осіб, так і для бізнес клієнтів, забезпечуючи швидку та надійну доставку документів, посилок і вантажів по Європі, а також між ЄС та Україною. Уже відкрила свої представництва в 11 країнах: Молдова, Польща, Литва, Чехія, Румунія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Латвія, Угорщина та Італія. NovaPay — небанківська фінансова установа, яка розвиває власну міжнародну платіжну систему та надає фінансові послуги приватним клієнтам та бізнесу. NovaPay обслуговує 2,6 млн транзакцій на добу.

— небанківська фінансова установа, яка розвиває власну міжнародну платіжну систему та надає фінансові послуги приватним клієнтам та бізнесу. NovaPay обслуговує 2,6 млн транзакцій на добу. Nova Global — компанія, основний фокус якої зосереджений на глобальному ринку електронної комерції та співпраці з міжнародними онлайн маркетплейсами.

— компанія, основний фокус якої зосереджений на глобальному ринку електронної комерції та співпраці з міжнародними онлайн маркетплейсами. Supernova Airlines надає швидку доставку своїм клієнтам із будь-якої точки світу. Компанія вже зробила десятки рейсів між країнами Європи.

надає швидку доставку своїм клієнтам із будь-якої точки світу. Компанія вже зробила десятки рейсів між країнами Європи. ІТ-компанія Nova Digital — це виробник веб-додатків та програмного забезпечення для архітектур будь-якої складності та навантаженості на них.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в РФ заявили ніби "Нова Пошта" здійснювала доставку британських БМП Bradley та німецьких танків Leopard. Українці не пропустили таку люту маячню і відреагували хвилею мемів та іронічних коментарів.