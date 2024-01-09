Екскомандувач НАТО в Європі увійшов до ради топової української компанії: що робитиме

Титан є одним із основних оборонних матеріалів

Генерал армії США та Верховний головнокомандувач об’єднаними збройними силами НАТО у Європі у відставці Веслі Кларк приєднався до команди української гірничодобувної компанії "Велта". Це вже не перший американець, який обіймає топові посади у наших компаніях.

Про призначення Кларка розповів гендиректор "Велти" Андрій Бродський. Він нагадав, що у консультаційній Раді "Велти" вже понад два роки працює американець Метью Мюррей, а зараз він представляє нового члена advisory board Velta Holding US – головної компанії групи. Генерала Веслі Кларка. У співпраці з новим членом Консультаційної Ради вони будуватимуть завод у США з виробництва титанового порошку.

"Веслі Кларк з початку війни в Україні має проукраїнську позицію. Його перший візит в Україну відбувся у 1964 році. Пізніше, у 1994 році, він приймав перші американо-українські військові переговори як генерал-лейтенант. Після виходу у відставку генерал Кларк неодноразово відвідував Україну, особливо після подій на Майдані. Веслі Кларк має великий досвід управління дуже великими об'єктами у найбільш можливих кризових ситуаціях. А саме головне — містер Кларк володіє надзвичайно стратегічним мисленням", — зазначив Бродський і додав, що впевнений у тому, що "разом ми зможемо подолати кризові явища, викликані як війною, так і не типовою ринковою ситуацією. Але вважаю, що саме головне — ми разом з генералом Кларком можемо дати дуже велике прискорення проєкту Velta з будівництва заводу з виробництва металічного титану у Сполучених Штатах, адже титан є одним з основних оборонних матеріалів і повинен стати для України металом Перемоги!".

Хто такий Уеслі Кларк

Генерал армії США у відставці, випускник Військової академії Вест-Пойнт, має видатну військову кар’єру. Він був поранений у бою, коли служив командиром піхотної роти у В'єтнамі. Пізніше генерал Веслі Кларк командував на рівні батальйону, бригади і дивізії, а також обіймав ключові посади у штабі. Перед відставкою був на посаді Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Вже у відставці став інвестиційним банкіром і членом ради директорів, радником у понад 100 компаній у сфері енергетики, фінансів, гірничодобувної промисловості та технологій.

Для довідки: "Велта" – гірничодобувна компанія, яка володіє двома ресурсними активами – Бірзулівським та Лекарівським родовищами ільменіту (титанові руди) у Новомиргородському районі Кіровоградської області України. "Велта" займає 2% світового ринку постачання ільменіту та 35% видобутку на українському ринку, є постачальником близько 10% обсягу найбільшого у світі американського споживача титанової сировини – компанії Chemours (DuPont).

У 2019 р. "Велта" видобула понад 1000000 тонн ільменітового концентрату. Компанія патентує у США та Україні новий метод отримання металевого титану, розроблений науково-дослідним центром Velta RD Titan.

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