Экс-командующий НАТО в Европе вошел в совет топовой украинской компании: что будет делать

Титан является одним из основных оборонных материалов

Генерал армии США и Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе в отставке Уэсли Кларк присоединился к команде украинской горнодобывающей компании "Велта". Это уже не первый американец, который занимает топовые должности в наших компаниях.

О назначении Кларка рассказал гендиректор "Велты" Андрей Бродский. Он напомнил, что в консультационном Совете "Велты" уже более двух лет работает американец Мэтью Мюррей, а сейчас он представляет нового члена advisory board Velta Holding US – главной компании группы. Генерала Уэсли Кларка. В сотрудничестве с новым членом Консультационного Совета они будут строить завод в США по производству титанового порошка.

"Уэсли Кларк с начала войны в Украине имеет проукраинскую позицию. Его первый визит в Украину прошел в 1964 году. Позже в 1994 году он принимал первые американо-украинские военные переговоры как генерал-лейтенант. После ухода в отставку генерал Кларк неоднократно посещал Украину, особенно после событий на Майдане. Уэсли Кларк имеет большой опыт управления очень крупными объектами в наиболее возможных кризисных ситуациях. А самое главное – мистер Кларк обладает чрезвычайно стратегическим мышлением!", — отметил Бродский и добавил, что уверен в том, что "вместе мы сможем преодолеть кризисные явления, вызванные как войной, так и не типичной рыночной ситуацией. Но считаю, что самое главное – мы вместе с генералом Кларком можем дать очень большое ускорение проекту Velta по строительству завода по производству металлического титана в Соединенных Штатах, ведь титан является одним из основных оборонных материалов и должен стать для Украины металлом Победы".

Кто такой Уэсли Кларк

Генерал армии США в отставке, выпускник Военной академии Вест-Пойнт. Он был ранен в бою, когда служил командиром пехотной роты во Вьетнаме. Позже генерал Уэсли Кларк командовал на уровне батальона, бригады и дивизии, а также занимал ключевые должности в штабе. Перед отставкой был в должности Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Уже в отставке стал инвестиционным банкиром и членом совета директоров, советником более 100 компаний в сфере энергетики, финансов, горнодобывающей промышленности и технологий.

Для справки: "Велта" – горнодобывающая компания, которая владеет двумя ресурсными активами – Бирзуловским и Лекаревским месторождениями ильменита (титановые руды) в Новомиргородском районе Кировоградской области Украины. "Велта" занимает 2% мирового рынка поставок ильменита и 35% добычи на украинском рынке, является поставщиком около 10% объёма самого большого в мире американского потребителя титанового сырья – компании Chemours (DuPont).

В 2019 г. "Велта" добыла более 1 000 000 тонн ильменитового концентрата. Компания патентует в США и Украине новый метод получения металлического титана, разработанный научно-исследовательским центром Velta RD Titan.

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