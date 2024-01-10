Словацький прем'єр і друг Путіна потрапив у скандал із нерухомістю: виправдався оригінально

Фіцо вже підтвердив покупку квартири

Новий проросійський глава уряду Словаччини Роберт Фіцо, який припинив постачання зброї Україні, потрапив у скандал. У нього знайшли дорогу квартиру в елітному житловому комплексі, яку він, ймовірно, не зміг би собі дозволити із зарплати.

Про це пишуть словацькі ЗМІ. За їхніми даними, нерухомість коштувала Фіцо 509 тисяч євро. Журналісти засумнівалися, що офіційних доходів Фіцо вистачило б на неї та почали писати про це свої матеріали.

На них уже був змушений відреагувати сам міністр. Пояснення виявилося досить оригінальним.

Він підтвердив купівлю квартири, але заявив, що половину її вартості покрив із коштів від виграних у судах із медіа компенсацій.

Як повідомлялося раніше, парламент Словаччини затвердив 21 листопада уряд на чолі з прем’єром Робертом Фіцо та підтримав його програму, яка передбачає зупинення військової допомоги для України.

Слід зазначити, що Фіцо вже неодноразово вирізнявся проросійською позицією. Приміром, він приєднався до угорського колеги Віктора Орбана у блокуванні виділення Україні допомоги ЄС у розмірі 50 мільярдів євро.