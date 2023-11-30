"Не ношу чорно-білих окулярів": прем'єр Словаччини Фіцо хоче зустрітися з послом країни-терориста

В той час, коли кожен нормальний лідер Європи уникає посла країни-терориста, Фіцо демонстративно буде подавати йому руку

Нелояльно налаштований до України прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо здумав викинути ще один трюк. Фіцо планує вперше з початку вторгнення російського терористичного режиму в Україну зустрітися з послом росії у Словаччині.

Про свій огидний намір Фіцо повідомив у власному Facebook. За його словами, 30 листопада він планує зустрітися із послом рф Ігорем Братчиковим та послом США Гаутамом Раною.

"Я зустрінусь з американським і російським послами із поваги до кожного з них, тому що не ношу чорно-білі окуляри і я відкидаю політику єдиної політичної думки", – заявив він.

Варто зазначити, що з початку війни в Україні майже ніхто з адекватних європейських лідерів не зустрічався з російськими послами особисто. Максимум, на що могли розраховувати посли країни-терориста – це на зустріч з представником міністерства закордонних справ країни, де вони знаходилися.

Варто зазначити, що Фіцо вже неодноразово відзначався проросійською позицією. Наприклад, він приєднався до угорського колеги Віктора Орбана у блокуванні виділення Україні допомоги ЄС у розмірі 50 мільярдів євро.

А нещодавно Фіцо, який налаштований пропутінськи та припинив постачання зброї Україні, оскандалився під час свого першого візиту за кордон у дружню Чехію, припустившись низки дуже грубих дипломатичних помилок, які добряче попсували відносини між двома країнами.