В то время как каждый нормальный лидер Европы избегает посла страны-террориста, Фицо демонстративно будет подавать ему руку

Нелояльно настроенный к Украине премьер-министр Словакии Роберт Фицо решил исполнить еще один трюк. Фицо планирует впервые с начала вторжения российского террористического режима в Украину встретиться с послом россии в Словакии.

О своем отвратительном намерении Фицо сообщил в собственном Facebook. По его словам, 30 ноября он планирует встретиться с послом россии Игорем Братчиковым и послом США Гаутамом Раной.

"Я встречусь с американским и российским послами из уважения к каждому из них, потому что не ношу черно-белые очки и я отвергаю политику единого политического мнения", – заявил он.

Стоит отметить, что с начала войны почти никто из адекватных европейских лидеров не встречался с российскими послами лично. Максимум, на что могли рассчитывать послы страны-террориста, – это на встречу с представителем министерства иностранных дел страны, где они находились.

Следует отметить, что Фицо уже неоднократно отличался пророссийской позицией. К примеру, он присоединился к венгерскому коллеге Виктору Орбану в блокировании выделения Украине помощи ЕС в размере 50 миллиардов евро.

А недавно Фицо, настроенный пропутински и прекративший поставки оружия Украине, оскандалился во время своего первого визита за границу в дружескую Чехию, допустив ряд очень грубых дипломатических ошибок, которые сильно испортили отношения между двумя странами.