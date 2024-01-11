Українка хотіла отримати виплати і втратила 48 тисяч грн: у країні нова шахрайська схема

Зловмисники наживаються на довірливості українців

Зловмисники вигадали нову схему обману українців. В інтернеті поширилися повідомлення, що нібито Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про виплату 13200 грн кожному громадянину країни.

Щоб отримати ці кошти, достатньо перейти за посиланням. Насправді це обман, внаслідок якого людина просто втратити свої кошти, попереджає Поліція Івано-Франківської області.

Випадок в Івано-Франківській області

Поліція проінформувала про випадок обману 30-річної мешканки Калуського району. Вона звернулася до правоохоронних органів та повідомила, що у неї списали з банківської картки понад 48 тис. грн.

Постраждала розповіла, що перед цим було. Вона побачила в одному з мобільних додатків повідомлення, нібито кожен українець може отримати виплати 13200 грн за новим законопроєктом Верховної Ради. Жінка вирішила скористатися цією можливістю і перейшла за посиланням. Там вона авторизувалася та внесла реквізити банківської картки. Коли побачила повідомлення про списання 49 тисяч гривень, то одразу звернулася до поліції.

Як не потрапити на схему шахраїв

У правоохоронних органах нагадали, що всю інформацію про виплати та інші програми підтримки варто шукати лише на офіційних джерелах. Не варто вірити подібним оголошенням у соцмережах та мобільних додатках.

Переходити за посиланнями варто дуже обережно. В інтернеті багато фішингових посилань. Тому не варто переходити по них, особливо якщо їх надіслали незнайомі контакти.

Зі знайомими також варто бути обережнішими. Вони можуть упіймати "вірус", через що від їхнього імені зловмисники почнуть спам-розсилку.

Особливо обережними потрібно бути при онлайн-шопінгу. Вводьте дані банківських карток лише якщо впевнені у сайті або маркетплейсі. Ще краще, якщо ви оплачуватимете покупки з окремого рахунку, створеного для шопінгу в Інтернеті.

У жодному разі не можна нікому передати секретний тризначний код від карти та одноразові комбінації із СМС. Якщо ж треті особи отримали доступ до платіжного засобу, зверніться до банку. Обов’язково заблокуйте картку.

Раніше "Телеграф" писав про схему шахрайства із повідомленнями від "Укрпошти". Зловмисники користуються відомим брендом та виманюють конфіденційні дані.