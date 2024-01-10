Руслана стала жертвою шахраїв: чому перенесли всі концерти

Співачку "кинули" шахраї

Руслана поділилася дописом, у якому розповіла підписникам, що директор компанії, що організовувала концерти співачки, обманув її та зник. За словами співачки, концерти доведеться перенести, однак скасовувати вона їх не збирається.

Раніше жертвами цього ж концертного директора стали Злата Огнєвіч та Олег Собчук. На своїх сторінках в Instagram вони повідомили, що компанія Starlabel і її власник Тарас Доненко взяли гроші за квитки, які вони планували задонатити на ЗСУ та зникли. Тепер Тарас Доненко в розшуку.

Руслану Лижичко це також не обійшло стороною. Вона обурено висловилася на своїй сторінці щодо ситуації, що трапилася. " Я точно я не хочу залежати від пройдисвітів та шахраїв, яким ми іноді власноруч довіряємо долю наших задумів, планів, мрій, а іноді і майбутнього..?". Також співачка розповіла, що організовуватиме концерти власноруч, без помічників. Просто тепер вони пройдуть в інші дати. Також Руслана повідомила, що всі, хто бажає повернути кошти за квітки, можуть це зробити.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Сергій Танчинець, лідер гурту "Без обмежень" не хоче на "Євробачення-2024". Фронтмен поділився цим в ефірі "Сніданок з 1+1".