"Понад 3 млн гривень собі до кишені": Олег Собчук повідомив про апетити шахрая, що ошукав українських зірок

Олег Собчук розповів про наймасштабнішу шахрайську схему в українському шоу-бізнесі

Нещодавно стало відомо, що кілька відомих українських знаменитостей заявили, що не можуть організувати свої концерти, на які вже розпродали квитки. Все дуже прозаїчно – організатор концертів, директор компанії Star Label Тарас Доненко утік з грошима.

Серед артистів, які постараждали від нахаби, фронтмен гурту "СКАЙ" Олег Собчук, Злата Огнєвіч, Тарас Чубай та Руслана. Про цю ситуацію на сторінці в Instagram розповів Олег Собчук.

Музикант Олег Собчук, який співпрацював з Дененком півтора року, уточнив, що те, що сталося, є наймасштабнішою шахрайською схемою в українському шоу-бізнесі. Відомо, що організатор концертів, який канув в лету, втирався в довіру до артистів протягом тривалого часу.

Олег Собчук розповів про шахрая

"Він сам на нас вийшов, запропонував свої послуги. І разом ми зробили близько ста концертів. Тривалий час він виконував свої обов’язки, досить сильно втерся в довіру. А потім у якийсь момент забрав кошти з запланованих наперед концертів у квиткових операторів і зник. Тільки з нас – це близько 3 млн 600 тисяч гривен. Ще є Злата Огнєвіч, Тарас Чубай та Руслана", — наголосив Собчук.

Артист додав, що такого масового "кидка", де було задіяно стільки артистів та фігурували такі суми, не пам'ятає.

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