Лідер гурту "Скай" Собчук відреагував на закиди колишньої дружини

Розголошувати деталі розлучення музикант не став

Нещодавно колишня дружина лідера гурту "Скай" Олега Собчука оприлюднила скандальну переписку, а згодом музикант відреагував на останні заяви екс-дружини Марії про їхнє розлучення. Жінка жалілася на аб'юзивну поведінку артиста.

На сторінці у Facebook Собчук підтвердив, що справді розлучився з дружиною після двадцяти років шлюбу. Олег уточнив, що вони розійшлися ще до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Розголошувати деталі розлучення музикант не став. Знаменитість підкреслив, що з дітьми він контактує та підтримує хороші стосунки і всі умови за "договорами" виконує.

"Я не прихильник виносити на загал особисте, але все ж маю повідомити. Ми з моєю вже колишньою дружиною Марією Собчук розбіглись ще до війни, а від травня цього року ми офіційно розлучені. Надто в подробиці вдаватись не буду і, якщо чесно, не хочу (сподіваюсь, ви розумієте). Все ок. З дітьми все добре. Умови відповідних договорів виконую. Життя продовжується", — написав Собчук.

Додамо, що Олег Собчук та Марія мають двох дітей – доньку Тетяну та сина Арсена. Пара розійшлася після двадцяти років спільного життя.

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