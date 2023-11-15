Історія, гідна серіалу. "Снайперка" Емеральд розкрила таємниці стосунків з охоронцем Ляшка

Колишній хизувався перед жінкою службою в ЗСУ, поки сидів у тилу

Відома українка Євгенія Емеральд, яка спочатку захопила серця українців своєю лав-сторі у війську, а потім шокувала не менш гучним розставанням, дала нове інтерв'ю. Вона розповіла, як на неї вплинув публічний конфлікт з ексчоловіком Євгеном Стипанюком та які повідомлення стала отримувати після оприлюднення історії з аб'юзом. "Телеграф" розповідає головне:

Чому вона не снайперка

Раніше Емеральд скрізь називали снайперкою, але дещо пізніше в суспільстві почали виникати питання, чому військова показує обличчя. Та й сама Емеральд попросила ЗМІ себе так не називати, мовляв, весь цей час вона не була снайперкою і прийшов час виправити цю помилку:

"Я абсолютно незадоволена своїми результатами на воєнному шляху. Також ЗМІ надто багато приписали мені те, що не є правдою. Я дуже сподіваюся, що мене більше не порівнюватимуть зі снайперкою і не називатимуть снайперкою. А ось поліцейською у декреті та ексвійськовою можна. І я пишаюся саме тими результатами, яких я досягла в тилу, саме в декреті", — заявила вона.

Зараз Емеральд розкрила більше деталей. Вона сказала, що розпочала службу в штурмовому полку Нацполіції "Сафарі". Там командування ухвалило рішення, що зброя Емеральд матиме 308 калібр.

"Всі були з автоматами, неважливо, у кого яке направлення було. Тобто, ми такі були універсальні солдати — як спецназ, по-модному. Отак все просто. Я просто доброволець. Я не сертифікований снайпер. Я була просто бізнес-вумен. Так, справді в мене є військова освіта, так, у мене є посвідчення офіцера запасу ЗСУ. Але потім я змінила його на поліцейське посвідчення, де зазначено, що я рядовий поліцейський", — пояснила Емеральд.

Нові подробиці аб'юзу

Емеральд каже, що не помічала перші дзвіночки, що перед нею аб'юзер: він погано висловлювався про попередню дружину, інших колишніх дівчат, виставляв їх меркантильними зрадницями, чим викликав до себе жалість у нової дівчини.

"Я його почала жаліти, це класичний прийом аб'юзера. Ага, вони були погані, а я ж хороша і йому доведу, що я не така", — сказала Емеральд.

Розлучення відомої пари

Вона каже, що після народження дитини побої стали постійними:

"Два тижні дитині, я її тримаю і він на мене замахується, я почала плакати. Він мене не вдарив, обматюкав і пішов. Другий раз — він вдарив ногою мене і чому ногою, бо тримав дитину на руках. Сварка була через те, що він п'яним взяв дитину з ліжка… У мене тут червоний слід був", — розповіла Емеральд.

Був і замах на вбивство, зараз йде експертиза та відбуваються слідчі дії, справа відкрита.

Як Емеральд виявила брехню чоловіка про службу в ЗСУ

Також Емеральд додала, що коли познайомилася з колишнім, той взагалі був у Києві, оформлений у ТРО КМДА. Хоча він представився їй військовим ЗСУ на ротації, до лав ЗСУ вступив пізніше восени.

Також вона вибачилася, що зробила його відомим військовим ЗСУ та сказала, що сама вірила у те, що він воював:

"Він приїжджав кожні вихідні. Скажу відверто, як жінку мене це влаштовувало. Але, знаючи свій військовий шлях, за чотири з половиною місяці служби у мене були перші три вихідні влітку і це тоді, коли ми з ним познайомилися. Я йому ставила питання, а як так. Він відповідав: "Ти нічого не знаєш, ми — аеророзвідка. Приїхали на позиції, відпрацювали, всіх відпускають додому", — сказала Емеральд, додавши, що запідозрила брехню весною.

Видало перебування напідпитку постійно, коли він підіймав слухавку. Також він жалівся на перебування у чиїйсь хаті в селі, що видало незнання, що для військових такі умови ще лакшері.

Нові подробиці розлучення зі Стипанюком

Євгенія не спілкується з колишнім та каже, що зараз все спілкування зведене до судових розбірок. Мовляв, вона вживає заходів, аби той не спілкувався та не бачився з донькою.

"Це рішення я ухвалила, коли дізналася про зґвалтування. Ця людина просто небезпечна для соціуму, а в нього дівчинка росте. Я буду позбавляти його батьківських прав. Коли дитина виросте, якщо вона захоче спілкуватися з батьком, я не заважатиму. Я буду десь поруч оберігати. Але поки вона маленька, я зроблю все, щоб її захистити", — сказала Емеральд.

Водночас вона додає, що їй погрожує розправою її ексчоловік.

Ляшко

Емеральд розповіла, що двічі зверталася за допомогою до політика Олега Ляшка, охоронцем якого працював її колишній. Так, вперше вона звернулася у червні, коли відбувся факт погроз. Він першим почув усі ті записи, які вже почула вся країна.

"Я не знала, що робити. Я думала, що він як шеф зможе на нього вплинути. Він це проігнорував. А потім наприкінці літа я намагалася до нього звернутися, хотіла поспілкуватися, розповісти, що буду виходити в ЗМІ. Але він не захотів мене слухати", — сказала вона.

Місце в парламенті

Емеральд сказала, що на це в неї немає грошей. Колись політичні амбіції в неї були, але потім прийшло розуміння, що це все не її.

"Наразі мені дуже багато людей пророчать політику. Слухайте, мені ніхто нічого не пропонував. Тобто зараз казати щось про політику не можу. Я не буду стверджувати, що мене точно там не буде. Я не знаю, це життя. Мені важливо змінювати. Наразі я не будучи політиком впроваджую зміни, й мене це повністю влаштовує. Додаткові статуси мені не потрібні", — сказала вона.

Історія Євгенії Емеральд

Євгенія Емеральд з позивним Жанна д’Арк служила у полку спеціального призначення НПУ "Сафарі". Після повномасштабного вторгнення жінка без вагань полишила ювелірний бізнес і два бізнес-клуби і вирушила обороняти Україну від російських загарбників на рівні з чоловіками. Харизматична і вродлива жінка виставляла фото у військовій формі у соцмережах, що принесло їй популярність.

Восени 2022 року Євгенія одружилася з військовим Євгеном Стипанюком, одруження було красивим: розписалася на передовій 14 жовтня, у День захисника і захисниці, що також збіглося з днем народження Стипанюка. Під час повномасштабної війни Євгенія завагітніла Стипанюка, у подружжя народилася донечка.

Однак згодом красива історія з соцмереж перетворилася на жах: жінка розповіла у соцмережах спочатку про розлучення, а потім оприлюднила неочікувані подробиці про насилля у стосунках. Поведінка чоловіка змінилася, коли вона повернулася з фронту додому. Що далі — то жорсткішими були образи.

Емеральд довго терпіти не стала, а після розлучення розповіла світу маленький секрет колишнього — виявилося, що той нібито отримував максимальні виплати, передбачені для військовослужбовців на передовій, поки сидів у Києві. Мова йшла про 100 тисяч гривень у місяць.

Стипанюк весь цей час чоловік мовчав і ніяк не відповідав на закиди колишньої. Але наприкінці жовтня відреагував на звинувачення у коментарі "Україна сьогодні". За словами Стипанюка, він зараз, як військовий зосереджений на перемозі України. А після, сказав Євген, "можливо, люди дізнаються правду":

"Вибачте, що відповідаю із запізненням. Був на бойовому завданні. Дякую вам за бажання почути іншу думку. Але зараз мій пріоритет – це перемога України, що я, як солдат, зараз роблю. Можливо, колись після перемоги ви дізнаєтеся правду про те, що насправді сталося", — відповів Стипанюк.

Також раніше "Телеграф" писав, як Олег Ляшко потрапив у скандал за участі Стипанюка. Одіозний політик, який нібито ще з минулого мав воювати на фронті, засвітився в караоке, де співав російські пісні. Відповідне відео увечері 31 жовтня наробило шуму у мережі. На опублікованих кадрах можна побачити як український "радикал", разом зі своїм охоронцем Євгеном Стипанюком вигукують слова пісні російського співака Євгена Білоусова — "Девчьонка-девчьоночка". Примітно, що це вони робили одягненими в українську військову форму.

"Телеграф" зв’язався з Ляшком з приводу цього відео і попросив екснардепа прокоментувати його. Але "радикал" навідріз відмовився відповідати на запитання, а, за його словами, зараз у країні є питання важливіші.

Раніше "Телеграф" писав, що харизматичний спікер СБУ Артем Дехтяренко одружився, його обраницею стала телеведуча Анастасія Норіцина.