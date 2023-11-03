Катерина Кухар розлучається з чоловіком? Пара відписалася один від одного в Instagram

Раніше балерина опублікувала неоднозначний ролик із іншим чоловіком

Найвідоміша українська артистка балету, прима-балерина Національної опери України та суддя телешоу "Танці з зірками" Катерина Кухар натякнула на розлучення зі своїм другим чоловіком, артистом балету та солістом Національної опери Олександром Стояновим. Підписники знаменитої балерини в Instagram зробили такі висновки після публікації сторіс, де вона демонструє нову зачіску.

Чутки про можливий розрив балетної пари почали розповсюджуватись у мережі кілька місяців тому. Причиною стало те, що Кухар та Стоянов перестали викладати у соціальні мережі спільні фотографії. Найуважніші підписники навіть помітили, що вони відписалися від сторінок один одного в Instagram.

А після того, як Катерина Кухар поділилася у своєму Instagram сторіс, на якому продемонструвала нову зачіску, чутки розгорілися з новою силою. Так, знаменитість підписала знімок такою фразою: "Коли в особистому житті жінки відбуваються зміни, вона йде до перукаря…".

Крім того, балерина робить неоднозначні публікації. Наприклад, 29 жовтня вона виклала ролик з іншим чоловіком та підписом "Мій співучасник злочину…♠️", викликавши безліч запитань у підписників.

Офіційно свої стосунки Катерина Кухар та Олександр Стоянов оформили у 2019 році. До моменту офіційної реєстрації шлюбу балетна пара була разом 10 років. Вони мають дочку Анастасію, якій вісім років. Від першого шлюбу Кухар має сина Тимура, йому 14 років.

Раніше Катерина Кухар розповіла в інтерв’ю "Телеграфу" про мистецтво під час війни та про те, як виживає хореографічний коледж, яким вона керує. Також вона розповіла, що на момент початку повномасштабного російського військового вторгнення, 24 лютого 2022 року, її діти залишилися одні в Україні.