Екатерина Кухар разводится с мужем? Пара отписалась друг от друга в Instagram

Ранее балерина опубликовала неоднозначный ролик с другим мужчиной

Самая известная украинская артистка балета, прима-балерина Национальной оперы Украины и судья телешоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар намекнула на развод со своим вторым мужем, артистом балета и солистом Национальной оперы Александром Стояновым. Подписчики знаменитой балерины в Instagram сделали такие выводы после публикации сторис, на котором она демонстрирует новую прическу.

Слухи о возможном разрыве балетной пары начали распространяться в сети несколько месяцев назад. Причиной стало то, что Кухар и Стоянов перестали выкладывать в социальные сети совместные фотографии. Самые внимательные подписчики даже заметили, что они отписались от страниц друг друга в Instagram.

А после того, как Екатерина Кухар поделилась в своем Instagram сторис, на котором продемонстрировала новую прическу, слухи разгорелись в новой силой. Так, знаменитость подписала снимок такой фразой: "Когда в личной жизни женщины происходят изменения, она идет к парикмахеру…".

Кроме того, балерина делает неоднозначные публикации. Например, 29 октября она выложила ролик с другим мужчиной и подписью "Мой соучастник преступления…♠️", вызвав множество вопросов у подписчиков.

Официально свои отношения Екатерина Кухар и Александр Стоянов оформили в 2019 году. До момента официальной регистрации брака балетная пара была вместе 10 лет. У них есть дочь Анастасия, которой восемь лет. От первого брака у Кухар есть сын Тимур, ему 14 лет.

Ранее Екатерина Кухар рассказала в интервью "Телеграфу" об искусстве во время войны и о том, как выживает хореографический колледж, которым она руководит. Также она рассказала, что в момент начала полномасштабного российского военного вторжения, 24 февраля 2022 года, ее дети остались одни в Украине.