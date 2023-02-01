Екатерина Кухар: "24 февраля мои дети остались одни в Украине, потому что мы с Александром Стояновым были на гастролях во Франции"

Украинская балерина рассказала "Телеграфу" об искусстве во время войны и о том, как выживает хореографический колледж, которым она руководит

Изысканные платья, самые престижные сцены мира, эфиры на ТВ и благодарная публика. Все это прима-балерина Национальной оперы Украины и самая известная украинская артистка балета Екатерина Кухар с 2020 года делит с непростой административной работой — управлением Киевским государственным профессиональным хореографическим колледжем. Екатерина Кухар рассказала "Телеграфу", как держит свой фронт — культурный, как война повлияла на судьбу учеников ее колледжа, почему и как уже долгое время она собирает средства на ремонт учебного заведения, а также — какова судьба балета в этой войне и есть ли у него будущее после ее завершения.

"Это огромное бремя, чемодан без ручки", — говорили мне, когда я согласилась возглавить хореографический колледж"

— К началу войны вы стали руководителем Киевского государственного профессионального хореографического колледжа. Крутой поворот от примы и телезвезды к руководителю-администратору. Творческому человеку сверхсложно. Как согласились?

— Это был карантинный год, когда за одну неделю отменились все гастроли на ближайшие 12 месяцев. Мы с Александром Стояновым (премьер Национальной оперы Украины, муж и партнер по сцене Екатерины Кухар. — Ред. ) боялись даже поднимать трубку, потому что звонили со всего мира: из Португалии, США, Мексики, Франции, Испании и многих других стран и отменяли один за другим туры, спектакли, мастер-классы. И тут вдруг предложение возглавить колледж, в котором в меня в свое время вложили знания, душу и сердце.

Мои друзья и знакомые говорили: "Зачем тебе это нужно?", "Это огромное бремя. Чемодан без ручки", "Неблагодарная работа"... Но я подумала, что у меня появилось время, и самое главное — было чем делиться с детьми, есть связи с разными театрами и школами, опыт, понимание, что могу привнести. Мы со Стояновым работали много лет на популяризацию украинского балета, и это был логичный следующий шаг. Ведь балет – это визитка нашей страны. Это язык, который понимает весь мир. И во время войны мы в этом убедились.

Екатерина Кухар: "Балет — визитная карточка нашей страны"

- Как именно?

- Это показал опыт благотворительных акций, например, "Тура солидарности". Наш балет популяризирует отечественную культуру и искусство, а главное — одна из эффективных дипломатических площадок для поддержания связей с политиками других стран. На наших спектаклях присутствовали короли, мэры, депутаты. К примеру, мы давали представления в 16 городах Норвегии. На спектакле в Осло присутствовали его величество король Норвегии Харальд, президент норвежского парламента Масуд Гараххани и ряд политиков.

"Тур солидарности" в поддержку Украины во время войны

Мы начинали спектакли с рассказа о войне в Украине. Говорили о том, как живут люди в условиях войны, тем более, что некоторые артисты нашего балета сидели в подвалах под обстрелами. После представления у нас была возможность видеться с высокопоставленными лицами из других стран и говорить о важных для Украины темах.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов с королевой Швеции Сильвией

- Киевский хореографический колледж – ведущее профессиональное учебное заведение в Украине?

– Да, это ведущая балетная школа Украины. Она с 1934 выпускает танцоров с международной славой. Дети в KSBC учатся за государственный счет, сюда попадают ученики, которые действительно имеют большой талант и потенциал.

Это моя альма-матер. Когда-то я училась у лучших: у Татьяны Таякиной, Валерия Ковтуна, Галины Панковой, Николая Абраменко… И кто-то теперь должен передавать эти знания дальше.

– Пришли, осмотрели учебное заведение. Что увидели?

– Я не была 20 лет в училище и, конечно, очень хорошо помню этот день, когда впервые вернулась сюда. Осмотрела эти Авгиевы конюшни, слегка ужаснулась, потому что за 20 лет в училище, кажется, не делали ничего. Индустрия в течение 20 лет сумасшедшими темпами шла вперед, XXI век – это прогрессивное время высоких технологий, а в стенах училища не было современной компьютерной техники и не проведен даже интернет!

Это неприятно удивляло, ведь я видела балетные школы Франции, США, Китая, Южной Кореи с бассейнами, тренажерными залами, массажными кабинетами и другими важными вещами для будущих артистов балета.

В Китае и Южной Корее, например, в последние годы именно в это искусство вкладываются бешеные деньги. Нас до начала карантина приглашали на мастер-классы, помогать закладывать фундамент новых балетных частных школ. И здесь на контрасте я вижу наше главное балетное заведение страны. Сердце защемило, слезы навернулись на глаза, когда я увидела разбитые еще со времен Советского Союза детские раздевалки, классы, где стоят поломанные парты, на которых еще мои одноклассники писали: "Саша + Маша = любовь"... Я узнавала каждый порез и надпись.

Так выглядела ведущая балетная школа страны

Фронт работ – учитывая, что это 10 тысяч квадратных метров, – был колоссальным. И все это задокументировано, есть фотографии того, в каком состоянии я принимала учебное заведение. Относительно учебной программы, безусловно, были введены коррекции.

– Слушаю вас и думаю: а почему у нас было все так плохо? Балет же постепенно вышел из тени, мы начали им интересоваться, больше ходить на спектакли… Вас пригласили в судейство в самом популярном танцевальном шоу, это тоже признание.

- Потому что было полное безразличие к главному балетному храму страны, этой кузнице кадров для всего балетного мира. Ирина Дворовенко, Александр Стоянов, Алина Кожокару, Денис Матвиенко и многие другие — все они ученики нашего училища, а с моего прихода — уже колледжа! Мне кажется, что безразличие можно назвать еще одним смертным грехом.

– А что делали ваши предшественники?

– Это у них нужно спросить, что они делали 30 лет. Ремонт был на бумаге, а в действительности его не было. Они якобы ставили спектакли для детей училища. Однако на балансе училища не было ни костюмов, ни спектаклей. Хотя от училища писались письма меценатам, есть много доказательств того, что и костюмы и декорации вывезли в тот момент, в первый же день, как только меня назначили на эту должность. По факту, все эти спектакли были сделаны для частного лица и не поставлены на баланс колледжа.

Я пришла и увидела, что даже элементарно одного из самых главных специализированных предметов не было. Здесь даже деньги не нужны, только желание работать на благо детей. В XXI веке у учеников не было уроков английского, когда абсолютно весь мир говорит на этом международном языке. Детям приходилось нанимать репетиторов и учить его отдельно.

Не было актерской мастерской – а это одна из важнейших дисциплин для артиста балета. Спектакли "Жизель", "Дон Кихот", "Шахерезада" — это все яркие, разнообразные, а главное драматические партии, которые нужно пережить и передать даже мизансценами. Чтобы у зрителя мурашки бегали по коже, чтобы он надолго запомнил именно этот твой спектакль и хотел вернуться к тебе на другой.

Убрали урок фортепиано. Когда я училась, эти уроки были, у каждого студента были индивидуальные занятия фортепиано. Потому что музыка – это неотъемлемая часть балета.

Екатерина Кухар: "Когда я училась, у каждого студента были уроки фортепиано, потому что музыка – это неотъемлемая часть балета"

– Что-то удалось реализовать до войны?

– Очень многое: начиная от ввода новых предметов до начала капитального ремонта. Люди даже не догадываются, сколько незаметной работы сделано. Как на спектакле, зритель не видит фронт большого труда световиков, операторов, режиссеров и многих других — это работа большой команды. Мы пытались понять и сделать за полтора года то, что предыдущее руководство не делало 30 лет независимости нашей страны.

Мы делали все и сразу, и проектно-сметную документацию для ремонта, которая больше по объему, чем 3 тома Мигеля Сервантеса, и каждая страница была заверена нужными профессионалами разных отраслей. Мы искали деньги на ремонт, проводили благотворительные спектакли, чтобы начать его, приглашали звезд балета на мастер-классы, ставили большие концерты для практики детей, искали учителей… А я вам хочу сказать, что сегодня найти хорошего учителя физики труднее, чем подснежники в январе …

И мы обнаружили многих высококлассных специалистов. Для детей на средства меценатов и благотворительного спектакля, который провел Стоянов, переделали некоторые раздевалки, туалетные и душевые кабины. Дети наконец-то получили возможность спокойно принимать душ, а не кипятить воду в чайниках.

Раздевалки в училище до и после ремонта

Мы провели тендер и начали ремонт в общежитии. У нас 2 отсека в кампусе, мы переселили всех детей в один из них, в другом – начали делать ремонт. И сделали все там, как по нотам, как надо: поменяли старые окна, сняли старые стены, поменяли проводку, трубы, установили теплопункт, и началась война… Мы успели сделать только 35-40% ремонта, и сейчас пытаемся его закончить. Однако из-за начатой агрессором широкомасштабной войны государственные средства на окончание ремонта не выделяют. Меценатам тоже тяжело. А нам нужно завершить утепление фасадов, просто, чтобы детям было тепло, и только после этого уже делаются другие работы: укладывается плитка, красятся стены… Я каждый день просыпаюсь с мыслью: "К кому еще обратиться из меценатов, чтобы нам помогли закончить ремонт и подарить детям тепло и комфорт?"

– Знали, что может начаться широкомасштабная война? Вы, наверное, общаетесь со знающими людьми, которые могли предупредить…

- Когда мы возвращались из гастрольного тура в декабре 2021 года домой в Украину, наши близкие друзья не хотели нас отпускать из Америки и говорили: "Куда вы едете? У вас сейчас начнется война". На что мы в шутку отвечали: "У нас все хорошо, это вам здесь что-то рассказывают… какие-то невероятные истории и сказки. У нас нет никаких предпосылок для войны".

Но вы знаете, на всякий случай, во время пересадки в аэропорту я позвонила по телефону друзьям и озвучила эти мысли, рассказала о том, какими новостями наполнено информационное пространство в США, поделилась с теми людьми, которые должны об этом знать. На что мне сказали: "Не обращай внимания, это все глупости и чушь".

У меня было ощущение полной уверенности, что все будет отлично. Поэтому мы не собирали никаких тревожных чемоданов. Мой муж готовил свою труппу во Францию уже 3 января. А я своих студентов, детей KSBC, к международному конкурсу в Германии. 18 февраля мы отправились с детьми на конкурс "Танц Олимп" в Берлин. Он прошел очень успешно для наших студентов, мы везли в Украину 7 наград. Я в социальных сетях делилась размышлениями о том, как развивать украинский балет, в чем плюсы и минусы, как помогать талантливой молодежи, как удерживать ее на родине. У нас был в разгаре капитальный ремонт училища, большие планы по привлечению мировых звезд балета в мастер-классы, новые постановки и новые туры.

Я настолько поверила тем людям, которые уверяли, что большой войны не будет, что 24 февраля мои дети – Тима и Настя – остались одни в Украине, когда мы с Александром Стояновым были на гастролях во Франции… Даже вспоминать эти страшные дни не хочу, когда ты не рядом с детьми и не можешь помочь.

Екатерина Кухар с детьми

"В Братиславу эвакуировали много детей с родителями"

– Как переживал начало войны колледж? Был ли период, когда эвакуировали учащихся?

– И детям, и студентам, и преподавателям, и администрации колледжа сложно, как и всей Украине. Душа у всех болит. Мысли и мечты только об одном. Но даже в условиях войны мы смогли продолжить образовательный процесс.

Дети и студенты могли выбрать для себя удобный формат обучения (офлайн или онлайн), а также безопасный и эффективный смешанный формат в Братиславе. Сейчас безопасность – приоритет. С первого дня большой войны в Братиславу было эвакуировано много детей с родителями.

Никогда не забуду Евгению из Харькова, которая обратилась ко мне, когда мы вывозили детей. Она попросила помочь эвакуировать и устроить 60 детей из харьковской школы. И сначала, когда я получила сообщение от нее, мне казалось, что это невозможно. Но на помощь пришел мой одноклассник Андрей Суханов, он уже давно живет в Словакии.

Затем в Братиславе мы обратились с идеей организовать летний балетный лагерь для детей. Когда мы только начали эту идею обсуждать с Ольгой Морозенко (советницей по стратегическим вопросам KSBC), мало кто верил в успех. Мы хотели, чтобы дети могли поехать в безопасное место, отвлечься от войны, встретиться с педагогами, друзьями. Среди наших учеников были такие, кто потерял дом, такая ситуация была у мальчика из Харькова. У девочки из Херсона отец ушел на фронт…

Мы не знали, с чего начать, впервые в истории нашего заведения был организован летний балетный лагерь, а тут еще нужно было это сделать в другой стране. Благодаря Министерству культуры Украины и Министерству культуры Словакии закрывали вопросы бесплатного проживания и предоставления бесплатных залов для репетиций. А с другой стороны, украинский бизнес закрывал вопросы питания для более 100 детей в течение 36 дней.

Когда мы поняли, что скоро начнется учебный год, а война продолжается, мы решили опять же обратиться к дружественной Словакии. Их министр культуры Наталья Миланова — человек с большим сердцем и до сих пор нам помогает.

Екатерина Кухар во время спектакля в поддержку Украины

– А что дальше? Есть ли в этой войне место для балетного образования в Украине?

- Несмотря на все трагедии и сложности, непонимание будущего, мы должны не только победить, но и сохранить культурное наследие. Украинский балет – это то, чем мы, украинцы, можем гордиться. То, что нас объединяет, даже если мы этого не осознаем.

Я сейчас общаюсь со своими студентами, многие из них в разных уголках мира, стараюсь их взбодрить, иногда даю коррекции по гала-концертам, к международным конкурсам. И большинство из них очень хочет вернуться домой.

Недавно на одном из международных конкурсов наша студентка вошла в десятку лучших с современным номером в Париже, вскоре она с этим номером будет выступать в Берлине. Даже страшно об этом подумать, что прошел практически год — и снова конкурс в Берлине. И мы работаем, несмотря ни на что, а наши дети учатся в бомбоубежищах и в разных уголках планеты, но представляют в мире украинский балет и украинскую культуру.

В этом году – большое наше достижение и маленькая победа нашего культурного фронта и для балетного мира – впервые нашу аутентичную украинскую хореографию будут танцевать на международных конкурсах, мы говорим о "Лесной песне". До этого никогда в истории на международных конкурсах не была представлена именно наша хореография.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов в балете "Лесная песня"

– Думали о том, что будет после войны?

– Культура и дальше будет на плечах нашего социально ответственного населения. И, конечно, государство должно вкладывать колоссальные финансовые вливания. Чтобы вернуть и привлечь лучших артистов, лучших постановщиков и вернуть это все хотя бы в то состояние, в котором оно было.

Мы все очень сочувствуем этому поколению артистов, студентов. Потому что из-за пандемии, а теперь и из-за войны у них самая трудная судьба в балете. Им невероятно сложно. Я не представляю себе, как дети находят в себе моральные и физические силы, чтобы не сдаваться и продолжать в таких условиях двигаться вперед. Честь и хвала тем педагогам, которые тоже не опускают руки и продолжают максимально с еще большим стремлением вкладывать в этих детей все свои знания и силы.

Помочь собрать деньги на тепло для учащихся Киевского государственного профессионального хореографического колледжа можно через донат на благотворительную банку.