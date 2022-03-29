Екатерина Кухар: российских артистов балета сейчас не хочет приглашать ни одна страна, для украинцев открылись новые горизонты

"В первые недели войны думала, что уже никогда не выйду на сцену", — говорит Екатерина Кухар

Открытая российская агрессия против Украины, которая обрушилась на нашу страну 24 февраля, стала шоком для многих. В то утро мы в прямом смысле слова проснулись в иной реальности. О том, как деятели культуры учатся выживать в новых жизненных условиях, о миссии артистов в это страшное время изданию "Телеграф" рассказала Екатерина Кухар – прима Национального академического театра оперы и балета Украины имени Шевченко с 1999 года, народная артистка Украины, и.о. директора Киевского хореографического училища, судья ряда телешоу, включая топовый телепроект "Танцы со звездами".

У артистов – своя передовая

– С 24 февраля, после открытого вторжения России, жизнь в Украине навсегда изменилась. Как пережили тот день? Где находились?

– 24 февраля началось для нас в 5 утра. Нам в истерике позвонила няня, которая была одна с нашей маленькой дочкой дома в Киеве. Двое наших детей, родители были в Украине. С этого момента жизнь перевернулась.

Как пережила этот день уже не помню, я была как оголённый нерв. Врагу не пожелаю. Перебирала в голове – кому мне звонить, что делать. А между звонками то впадала в полный ступор, то в жуткую истерику.

Екатерина Кухар была вместе с супругом в Ницце, когда началась война

23 февраля, после международного балетного конкурса в Берлине, где я была в качестве жури, я переехала в Ниццу к супругу (премьер Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко, народный артист Украины Александр Стоянов – прим. ред.). У нас был спектакль "Жизель" в Ментоне, на следующий день я планировала вечером лететь в Киев домой. Утром, когда началась война, наш рейс отменили.

– Где находитесь сейчас? Чем занимаетесь?

– Находимся там же, во Франции. Здесь остались многие артисты, которым нужно помогать кормить семьи. 27 марта, в день театра, в Opera de Paris нас пригласили на благотворительный Gala концерт в поддержку Украины. Деньги от продажи билетов будут переданы Alliance Urgences Ukraine. На нас, артистах, которые 24 февраля были на гастролях и не смогли вернуться, лежит важнейшая миссия – правдиво освещать события в Украине. Быть на информационной, культурной передовой. Стоя на сцене перед французкой публикой, не могу порой сдержать слёз, когда все стоя слушают и поют Гимн Украины.

Для нас жизнь и сон остановились, пока мы с разных границ, невероятными усилиями, не сумели переправить сюда своих детей. Это были самые страшные дни в нашей жизни. Мои родители отказались выезжать. Каждое утро я просыпаюсь в холодном поту, со страхом взять телефон и набрать номер.

Все сплотились в борьбе с варварством, каждый помогает как может

Екатерина Кухар смогла вывезти детей из Украины

– Как реагируют Ваши многочисленные украинские и иностранные знакомые на происходящее?

– Международное сообщество, все мои зарубежные друзья, знакомые, все культурное и адекватное население планеты Земля в шоке от происходящего. Все сплотились в борьбе с варварством, каждый помогает как может. Кто-то создаёт фонды помощи детям, кто-то закупает тепловизоры, бронежилеты, бинокли, собирают гуманитарную помощь, оказывают поддержку детским домам…

Мы с Александром Стояновым и командой КSBC (Киевского государственного профессионального хореографического колледжа) взяли на себя помощь балетным детям Украины. Ищем возможность нашим студентам, ученикам, преподавателям, их семьям временно заниматься любимым делом в лучших школах международного уровня. Нашим детям помогают заниматься классическим танцем и совершенствовать свою технику многие школы, среди них, Парижская консерватория, школа Джона Кранко в Штутгарте, Братиславское балетное училище и многие другие мировые балетные заведения из Литвы, Берлина, Цюриха.

После нашей победы, мы вернемся еще более мотивированными к занятиям на родной земле. И с новым опытом. И точно сделаем украинскую балетную школу более сильной.

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– Участвуете ли сейчас в каких-то проектах, в том числе телевизионных?

– Все проекты развлекательного характера, так же как и жизнь, поставлены на паузу. Все предыдущие планы разрушены. Мало нам всем было пандемии, о которой все сейчас забыли. Она молниеносно ушла на второй план – и не кажется нам уже такой страшной. Всё познаётся в сравнении…

Мы учимся выживать в новых условиях.

Я каждый день веду переговоры с директорами и художественными руководителям балетных школ по всему миру, а Стоянов занят бесконечными благотворительными проектами, спектаклями, ведет переговоры с новыми импресарио. Его активную деятельность уже даже заметили международные организации и наградили его. Он много лет проводил благотворительные спектакли, на средства от которых были куплены важные медицинские аппараты для деток, например, аппарат для вентиляции легких. А теперь он проводит со своей труппой внеплановые балетные туры по городам Европы. Деньги от продажи билетов направляются для важных нужд Украины. Например, для львовской больницы передали автомобиль скорой помощи, в организацию "Спасите детей" – наших с вами украинских детей. Артисты через танец продолжают свою миссию – рассказывать не только о нашей высокой украинской культуре, но и войне в нашем государстве.

К слову российские балетные труппы сейчас остались в полной гастрольной блокаде, их никто не хочет приглашать, открылись новые горизонты для украинского балета.

Очень важно сейчас поддержать детей, дать надежду на будущее

Екатерина Кухар поддерживает своих воспитанников и устраивает их в балетные труппы за рубежом

– В instagram у Вас есть посты, посвященные этой войне. О детках, о важности помогать животным в этой страшное время. Насколько соцсети важны особенно сейчас в донесении Правды о происходящем? Вам удалось до кого-то достучаться?

– Да, после первого моего поста о детях, ко мне обратилась Харьковская балетная школа, чуть более 60 человек, с просьбой вывезти их детей в безопасное место и дать им возможность продолжать заниматься балетом.

Это мой социальный долг. Очень важно сейчас поддержать детей, дать надежду на будущее, прививать правильные ценности, несмотря ни на что нести КУЛЬТУРУ, которая лакмусовой бумажкой будет выделять нашу нацию. И сейчас часто бывает стыдно и больно за то, что видят и впитывают наши дети.

– Переломные времена, как те, что сейчас переживаем, значительно трансформируют многих. Люди меняют профессии, взгляды, страны… Как более месяца этой войны изменили Вас?

– Наш компас всегда был на создание, созидание, прививание обществу и новому поколению правильных жизненных и культурных позиций и ценностей. В не зависимости от того, где мы находимся и что происходит вокруг. Это запрограммировано в ДНК, это движет нами на подкорке головного мозга.

После окончания войны я хочу обнять своих родителей, своих близких и родных по духу людей. Которым не страшно говорить правду. Которые остались адекватными и здравомыслящими.

Жизнь продолжается и мы должны поддерживать друг друга! В этом наша сила! Весь мир сейчас под угрозой, но правда – за нами. И победа будет за нами.

– Какой бы танец отразил бы Ваше внутреннее состояние?

Екатерина Кухар и Александр Стоянов

– Как артист, чувствую обязательность продолжать танцевать несмотря ни на что. Нести своим искусством правильный месседж зрителям. Хотя признаюсь, в первые недели войны у меня был ступор и я отказывалась это делать. Думала уже никогда не выйду на сцену… Но нашла в себе силы идти дальше. Пытаться провести параллель между мистической сказкой и жуткими реальными событиями, передать танцем этот немой крик?

Вспоминая слова моего гениального педагога Элеонору Михайловну Стебляк.

Белый лебедь – это песня о ПЛЕНЁННОЙ женственности.

Это КЛЮЧЕВОЕ слово. ПЛЕНЁННАЯ — УКРАИНА!

"Красивая- пленённая и желанная для всех невеста". Боль и чувство непоколебимого собственного достоинства. И наконец осознание, что на помощь НИКТО не прийдёт. Все хотят – и боятся эту "невесту". Так что… сами, сами, сами.

Но МЫ – СИЛЬНЫЕ!

Мы – СПРАВИМСЯ!

Мы ОСВОБОДИМ УКРАИНУ! И ОТСТРОИМ нашу страну!

Всё будет УКРАИНА!

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Ранее "Телеграф" рассказывал, что Екатерина Кухар заинтриговала признанием на "Танцах со звездами".