Лидер группы "Скай" Собчук отреагировал на упреки бывшей жены

Разглашать детали развода музыкант не стал

Недавно бывшая жена лидера группы "Скай" Олега Собчука обнародовала скандальную переписку, а впоследствии музыкант отреагировал на последние заявления экс-супруги Марии об их разводе. Женщина жаловалась на абьюзивное поведение артиста.

На странице в Facebook Собчук подтвердил, что действительно расстался с женой после двадцати лет брака. Олег уточнил, что они разошлись еще до начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Разглашать детали развода музыкант не стал. Знаменитость подчеркнул, что с детьми он контактирует и поддерживает хорошие отношения и все условия по "договорам" выполняет.

"Я не сторонник выносить в общем личное, но все же должен сообщить. Мы с моей уже бывшей женой Марией Собчук разбежались еще до войны, а с мая этого года мы официально разведены. Слишком в подробности вдаваться не буду и, если честно, не хочу (надеюсь, вы понимаете). Все ок. С детьми все хорошо. Условия соответствующих договоров выполняю. Жизнь продолжается", — написал Собчук.

Добавим, что у Олега Собчука и Марии двое детей – дочь Татьяна и сын Арсен. Пара разошлась после двадцати лет совместной жизни.

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