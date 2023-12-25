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"Свыше 3 млн гривен себе в карман": Олег Собчук сообщил об аппетитах мошенника, который обманул украинских звезд

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
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Автор
Олег Собчук стал жертвой мошенника Новость обновлена 25 декабря 2023, 17:53
Олег Собчук стал жертвой мошенника. Фото instagram.com/sob4uk/

Олег Собчук рассказал о самой масштабной мошеннической схеме в украинском шоу-бизнесе

Недавно стало известно, что несколько известных украинских знаменитостей заявили, что не могут организовать свои концерты, на которые уже распроданы билеты. Все очень прозаично – организатор концертов, директор компании Star Label Тарас Доненко скрылся с деньгами.

Среди пострадавших от наглости вора фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук, Тарас Чубай, Злата Огневич и Руслана. Об этой ситуации на странице в Instagram рассказал Олег Собчук.

Музыкант Олег Собчук, сотрудничавший с Доненко полтора года, уточнил, что произошедшее является самой масштабной мошеннической схемой в украинском шоу-бизнесе. Известно, что канувший в лету организатор концертов втирался в доверие к артистам в течение длительного времени.

Олег Собчук рассказал о мошеннике

"Он сам на нас вышел, предложил свои услуги. И вместе мы сделали около ста концертов. Некоторое время он исполнял свои обязанности, довольно сильно втерся в доверие. А потом в какой-то момент забрал средства из запланированных концертов у билетных операторов и исчез. Только у нас – это около 3 млн 600 тысяч гривен. Еще есть Злата Огневич, Тарас Чубай и Руслана", — подчеркнул Собчук.

Артист добавил, что такого массового "кидка на деньги", где было задействовано столько артистов и фигурировали такие суммы, не помнит.

Ранее "Телеграф" рассказывал, будет ли группа "Антитела" выступать на новогодних корпоративах, Тарас Тополя поделился планами.

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#Скай #Концерты #Новости об Олеге Собчуке #Мошенничество в крупных размерах