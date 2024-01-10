Руслана стала жертвой мошенников: почему перенесли все концерты

Певицу "кинули" мошенники

Руслана поделилась сообщением, в котором рассказала подписчикам, что директор компании, которая организовывала концерты певицы, обманул ее и скрылся. По словам певицы, концерты придется перенести, однако отменять она их не собирается.

Ранее жертвами этого же концертного директора стали Злата Огневич и Олег Собчук. На своих страницах в Instagram они сообщили, что компания Starlabel и ее владелец Тарас Доненко взяли деньги за билеты, которые они планировали задонатить на ВСУ и скрылись. Теперь Тарас Доненко в розыске.

Руслану Лыжичко это тоже не обошло стороной. Она возмущенно высказалась на своей странице относительно ситуации. "Я точно я не хочу зависеть от проходимцев и мошенников, которым мы иногда собственноручно доверяем судьбу наших замыслов, планов, мечтаний, а иногда и будущего...". Также певица рассказала, что будет организовывать концерты своими руками, без помощников. Просто теперь они пройдут в другие даты. Также Руслана сообщила, что все желающие вернуть средства за цветы могут это сделать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Сергей Танчинец, лидер группы " Без ограничений" не хочет на "Евровиденье-2024". Фронтмен поделился этим в эфире "Завтрак с 1+1".