Украинка хотела получить выплаты и лишилась 48 тысяч грн: в стране новая мошенническая схема

Злоумышленники наживаются на доверчивости украинцев

Злоумышленники придумали новую схему обмана украинцев. В интернете распространились сообщения, якобы Верховная Рада Украины приняла законопроект о выплате 13200 грн каждому гражданину страны.

Чтобы получить эти средства, достаточно перейти по ссылке. На самом деле это обман, в результате которого человек попросту лишиться своих средств, предупреждает Полиция Ивано-Франковской области.

Случай в Ивано-Франковской области

Полиция проинформировала о случае обмана 30-летней жительницы Калушского района. Она обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что у нее списали с банковской карты более 48 тыс. грн.

Пострадавшая рассказала, что было перед этим. Она увидела в одном из мобильных приложений уведомление, якобы каждый украинец может получить выплаты в 13200 грн по новому законопроекту Верховной Рады. Женщина решила воспользоваться этой возможностью и перешла по ссылке. Там она авторизовалась и внесла реквизиты банковской карты. Когда увидела сообщение о списании 49 тысяч гривен, то сразу обратилась в полицию.

Как не попасться на схему мошенников

В правоохранительных органах напомнили, что всю информацию о выплатах и других программах поддержки стоит искать только на официальных источниках. Не стоит верить подобным объявлениям в соцсетях и мобильных приложениях.

Переходить по ссылкам стоит очень осторожно. В интернете много фишинговых ссылок. Поэтому не стоит переходить по ним, особенно если их прислали незнакомые контакты.

Со знакомыми также стоит быть осторожнее. Они могут поймать "вирус", из-за чего от их имени злоумышленники начнут спам-рассылку.

Особо осторожными нужно быть при онлайн-шопинге. Вводите данные банковских карт только если уверены в сайте или маркетплейсе. Еще лучше, если вы будете оплачивать покупки с отдельного счета, созданного для шопинга в Интернете.

Ни в коем случае нельзя никому передать секретный трехзначный код от карты и одноразовые комбинации из СМС. Если же третьи лица получили доступ к платежному средству, обратитесь в банк. Обязательно заблокируйте свою карточку.

Ранее "Телеграф" писал о схеме мошенничества с сообщениями от "Укрпочты". Злоумышленники пользуются известным брендом и выманивают конфиденциальные данные.