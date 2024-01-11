ЇЇ роботи бачили мільйони: померла відома українська художниця-монументалістка

Вона стала авторкою багатьох керамічних творів: декоративні панно, архітектурні керамічні вставки, настінні тарелі, вази

З життя пішла українська художниця декоративного і монументального мистецтва Оксана Грудзинська. Вона була членкинею Національної спілки художників України.

Їй було 100 років.Про смерть мисткині повідомив Національний музей декоративного мистецтва України. Там експонувалися понад 100 її творів.

Найвпізнаваніша її робота на станції метро Хрещатик, створена за мотивами традиційного українського рослинного орнаменту. Окрім цього, як зазначають в музеї, колектив народних майстрів і художників разом з Оксаною Грузинською працював над відновленням зруйнованого війною Києва та створенням нового декоративного обличчя столиці України.

Робота Оксани Грудзинської на станції метро Хрещатик

"Кожен, хто бував у київському метро на станції Хрещатик, милувався цими прекрасними панно з українськими характером і душею. Авторка – художниця Оксана Аркадіївна Грудзинська, яка торік відзначила 100-літній ювілей. Сьогодні Оксана Аркадіївна пішла у засвіти. Світла і добра памʼять…", – написала співачка Анжеліка Рудницька.

Також їй пощастило брати участь у створенні декоративного рішення інтер’єрів станцій Дарниця, Лівобережна та Гідропарк.

Грудзинська Оксана за роботою (зліва)

Оксана Грудзинська була заслуженою художницею Української РСР, також членкинею Національної спілки художників України. Вона стала авторкою багатьох керамічних творів: декоративні панно, архітектурні керамічні вставки, настінні тарелі, вази.

Керамічні роботи мисткині

Керамічні роботи мисткині

"В основі її творчості – застосування не стільки форм і мотивів народного мистецтва, скільки принципів, що складають його основу. Роботи художниці такі ж ясні, логічні, насичені добрим світлом і позитивною енергетикою, як і сама мисткиня", — розповіли в музеї декоративного мистецтва.

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