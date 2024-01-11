Ее работы видели миллионы: умерла известная украинская художница-монументалистка (фото)

Она стала автором многих керамических произведений: декоративные панно, архитектурные керамические вставки, настенные блюда, вазы.

Из жизни ушла украинская художница декоративного и монументального искусства Оксана Грудзинская. Она была членом Национального союза художников Украины.

Ей было 100 лет. О смерти художницы сообщил Национальный музей декоративного искусства Украины. Там экспонировались более 100 ее произведений.

Самая узнаваемая ее работа на станции метро Крещатик, созданная по мотивам традиционного украинского растительного орнамента. Кроме того, как отмечают в музее, коллектив народных мастеров и художников вместе с Оксаной Грузинской работал над восстановлением разрушенного войной Киева и созданием нового декоративного лица столицы Украины.

Работа Оксаны Грудзинской на станции метро Крещатик

"Каждый, кто бывал в киевском метро на станции Крещатик, любовался этими прекрасными панно с украинскими характером и душой. Автор – художница Оксана Аркадиевна Грудзинская, которая в прошлом году отметила 100-летний юбилей. Сегодня Оксана Аркадиевна ушла в засветы.", – написала певица Анжелика Рудницкая.

Также ей удалось участвовать в создании декоративного решения интерьеров станций Дарница, Левобережная и Гидропарк.

Грудзинская Оксана за работой (слева)

Оксана Грудзинская была заслуженной художницей, также членом Национального союза художников Украины. Она стала автором многих керамических произведений: декоративные панно, архитектурные керамические вставки, настенные блюда, вазы.

Керамические работы художницы

Керамические работы художницы

"В основе ее творчества — применение не столько форм и мотивов народного искусства, сколько принципов, составляющих его основу. Работы художницы такие же ясные, логические, насыщенные добрым светом и положительной энергетикой, как и сама художница", — рассказали в музее декоративного искусства. .

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