"Така собі історія": Кім чітко сказав, чи збирається балотуватися у президенти

Він переконаний, що зараз усім потрібно об’єднатися, не втомлюватись і працювати на нашу перемогу

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, який став улюбленцем українців з початку повномасштабної війни, розповів, чи він готовий стати президентом України. Цікаво, що у нещодавньому опитуванні фонду Демократичні ініціативи щодо довіри українців, Кім посів друге місце після президента Володимира Зеленського.

При цьому в інтерв’ю NV Кім сказав, що президентських амбіцій у нього немає. Він додав, що після перемоги визначатиметься, що робити далі.

"Є завдання, які я сам собі ставив до повномасштабного вторгнення, і я хотів би їх реалізувати. Моя позиція проста: до перемоги я працюю, а потім я відпочиваю і думаю, що робитиму далі", — пояснив голова Миколаївщини.

За його словами, одна з його цілей – зробити Миколаївський регіон інвестиційно-привабливим. Кім хоче довести світові, що в Україні безпечно інвестувати.

"Також я дуже хочу реалізувати проєкт чотирисмугової дороги до Одеси. Є ще кілька великих проєктів, пов’язаних з виробництвом, але не розкриватиму деталі. У планах був і розвиток туристичної галузі в нашому регіоні. Це питання ускладнюється через те, що Чорне море тепер забруднено мінами, але ми не відмовляємось від цих планів", — описав перспективи глава ОВА.

За словами Кіма, вибори під час війни — "така собі історія". Він переконаний, що зараз усім потрібно об’єднатися, не втомлюватись та працювати на нашу перемогу.

"Якщо говорити про мене особисто, то я про це навіть не думаю, і ніхто зі мною це не обговорював. Це мені ні до чого, у мене виконавча влада, яку я маю реалізовувати", — резюмував він.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українці відреагували на бажання стати президентом України іншої популярної на початку повномасштабної війни людини — Олексія Арестовича. Багатьох це обурило, але нікого не здивувало.