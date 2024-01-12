"Такая себе история": Ким четко сказал, собирается ли баллотироваться в президенты

Он убежден, что сейчас всем нужно объединиться, не уставать и работать на нашу победу

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, который стал любимцем украинцев с начала полномасштабной войны, рассказал готов ли он стать президентом Украины. Интересно, что в недавнем опросе фонда Демократические инициативы по доверию украинцев Ким занял второе место после президента Владимира Зеленского.

При этом, в интервью NV Ким сказал, что президентских амбиций у него нет. Он добавил, что после победы будет определяться, что делать дальше.

"Есть задачи, которые я сам себе ставил до полномасштабного вторжения, и я хотел бы их реализовать. Моя позиция проста: до победы я работаю, а потом я отдыхаю и думаю, что буду делать дальше", — пояснил глава Николаевщины.

По его словам, одна из его целей — сделать Николаевский регион инвестиционно-привлекательным. Ким хочет доказать миру, что в Украине инвестировать безопасно.

"Также я очень хочу реализовать проект четырехполосной дороги в Одессу. Есть еще несколько крупных проектов, связанных с производством, но не буду раскрывать детали. В планах было и развитие туристической отрасли в нашем регионе. Этот вопрос усложняется из-за того, что Черное море теперь загрязнено минами, но мы не отказываемся от этих планов", — описал перспективы глава ОВА.

По словам Кима, выборы во время войны — "такая себе история". Он убежден, что сейчас всем нужно объединиться, не уставать и работать на нашу победу.

"Если говорить обо мне лично, то я об этом даже не думаю, и никто со мной это не обсуждал. Это мне ни к чему, у меня исполнительная власть, которую я должен реализовывать", — резюмировал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украинцы отреагировали на желание стать президентом Украины другого популярного в начале полномасштабной войны человека — Алексея Арестовича. Многих это возмутило, но никого не удивило.