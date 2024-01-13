Візит глави МЗС Франції до Києва: досягнуто важливих домовленостей

Зокрема, йшлося про посилення здатності України виробляти озброєння на своїй землі

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне, який 13 січня прибув з візитом до Києва, заявив, що його країна зберігатиме свою налаштованість у підтримці Збройних сил України та наданні їм озброєнь. Також Франція сприятиме посиленню здібностей нашої держави виготовляти озброєння на своїй землі.

"Франція залишатиметься поряд з Україною стільки, скільки буде потрібно. Ця налаштованість незмінна і розгортатиметься за напрямами підтримки Збройних сил України, постачання систем озброєння, боєприпасів, засобів ППО, артилерії. Я знаю, що ви цінуєте французькі технології, які постачають вам для захисту вашої землі. Ми налаштовані спільно посилювати можливість України виробляти озброєння на своїй власній землі і готові приходити вам на допомогу в цій галузі", — сказав новопризначений міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне на спільному з українським колегою Дмитром Кулебою брифінгу в Києві, передає "Укрінформ".

Сежурне наголосив, що Франція готова й надалі підтримувати опір України агресору. Щобільше, Париж покращуватиме юридичні рамки, щоб співробітництво у сфері оборонної спроможності розвивалося ще ширше.

У сфері громадянського співробітництва з Україною глава МЗС Франції виділив такі галузі, як охорона здоров’я, розмінування та підготовка фахівців, освіта та облаштування шкіл. Крім того, міністр закликав французькі компанії долучатися до завдань, що стоять перед Україною, у сфері енергетики, зв’язку та водопостачання.

Кулеба повідомив, що сторони обговорили подальші поставки систем і ракет для захисту українського неба. Також йшлося про постачання в Україну дронів.

"Сьогодні ми домовилися, що працюватимемо для створення максимально сприятливих умов для наших оборонних компаній, насамперед у юридичній сфері для того, щоб юридичні, фінансові умови взаємодії між ними були максимально сприятливими, і вони змогли виробляти якнайбільше зброї", – зазначив він.

За словами Кулеби, ще однією темою переговорів став рух України до ЄС та НАТО. Були скоординовані позиції на саміті Альянсу у Вашингтоні та подальші кроки щодо початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

"Ми домовилися про те, що Франція підтримуватиме не просто інтеграцію України до ЄС, а дотримання конкретних термінів на цьому шляху", – наголосив він.

Крім того, Сежурне та Кулеба обговорювали питання заморожених активів Росії. Також торкнулися створення спецтрибуналу щодо злочинів російської агресії.

Як повідомляв "Телеграф", 12 січня Київ відвідав прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Він виступив у Верховній Раді, де висловив Україні всебічну підтримку.