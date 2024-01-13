Визит главы МИД Франции в Киев: достигнуты важные договоренности

В частности, речь шла об усилении способности Украины производить вооружение на своей земле

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, который 13 января прибыл с визитом в Киев, заявил, что его страна будет сохранять свою настроенность в поддержке Вооруженных сил Украины и предоставлении им вооружений. Также Франция будет способствовать усилению способностей нашего государства производить вооружение на своей земле.

"Франция будет оставаться рядом с Украиной столько, сколько потребуется. Эта настроенность неизменна и будет разворачиваться по направлениям поддержки Вооруженным сил Украины, поставок систем вооружения, боеприпасов, средств ПВО, артиллерии. Я знаю, что вы цените французские технологии, которые поставляют вам для защиты вашей земли. Мы настроены совместно усиливать возможность Украины производить вооружение на своей собственной земле и готовы приходить вам на помощь в этой области", — сказал новоназначенный министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне на совместном с украинским коллегой Дмитрием Кулебой брифинге в Киеве, передает "Укринформ".

Сежурне подчеркнул, что Франция готова и дальше поддерживать сопротивление Украины агрессору. Более того, Париж будет улучшать юридические рамки, чтобы сотрудничество в сфере оборонной способности развивалось еще шире.

В сфере гражданского сотрудничества с Украиной глава МИД Франции выделил такие области, как здравоохранение, разминирование и подготовке специалистов, образование и обустройство школ. Кроме того, министр призвал французские компании приобщаться к стоящим перед Украиной задачам в сфере энергетики, связи и водоснабжения.

В свою очередь Кулеба сообщил, что стороны обсудили дальнейшие поставки систем и ракет для защиты украинского неба. Также речь шла о поставках в Украину дронов.

"Сегодня мы договорились, что будем работать для создания максимально благоприятных условий для наших оборонных компаний, прежде всего, в юридической сфере для того, чтобы юридические, финансовые условия взаимодействия между ними были максимально благоприятными, и они смогли производить как можно больше оружия", – отметил он.

По словам Кулебы, еще одной темой переговоров стало движение Украины в ЕС и НАТО. Были скоординированы позиции на саммите Альянса в Вашингтоне и дальнейшие шаги по началу переговоров о вступлении в Евросоюз.

"Мы договорились о том, что Франция будет поддерживать не просто интеграцию Украины в ЕС, а соблюдение конкретных сроков на этом пути", – подчеркнул он.

Кроме того, Сежурне и Кулеба обсуждали вопрос замороженных активов России. Также коснулись создания спецтрибунала по поводу преступлений российской агрессии.

Как сообщал "Телеграф", 12 января Киев посетил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он выступил в Верховной Раде, где выразил Украине всестороннюю поддержку.