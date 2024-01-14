Як оформити субсидію у "Дія": п’ять простих кроків (інструкція)

Оформлення заяви не займе багато часу

Українці мають можливість оформити заяву на отримання субсидії не виходячи з дому за допомогою додатка "Дія". Для цього потрібно виконати кілька простих кроків.

"Телеграф" розповідає, як швидко та зручно подати заяву. Це займе приблизно півгодини вашого часу.

Покрокова інструкція

Крок 1. Авторизація

Для початку переходимо на портал "Дія" та проходимо авторизацію за допомогою електронного підпису або BankID. Вибираємо в меню Послуги розділ "Пенсії, пільги та допомога". Далі потрібно натиснути розділ "Заява на субсидію".

Крок 2. Заповнення заяви.

У ньому потрібно вказати адресу, за якою має бути отримано субсидію, наявність чи відсутність заборгованості за комунальні послуги, а також слід обрати, на які саме ЖКП необхідна пільга.

Заявнику потрібно внести номер особистого рахунку, назву організації, послуги, що надається, вказати наявність лічильників та вказати інформацію про доходи всіх членів домогосподарства, які фактично проживають за вказаною адресою (крім тих, інформація про які є в держреєстрах).

Далі потрібно буде заповнити інші поля, де вказується інформація про наявність транспортних засобів, придбане майно тощо.

Крок 3. Вибір способу отримання субсидії

Це може бути відділення Укрпошти чи переказ на банківську картку. Варто визначитися, який із цих варіантів буде зручнішим.

Крок 4. Надсилання документів

Потрібно завантажити скрини чи фотографії документів. Це може бути довідка про доходи, договір оренди квартири тощо.

Крок 5. Перевірка даних

Після внесення всієї інформації її слід ретельно перевіряти ще раз і тільки після цього ставити електронний підпис і відправляти.

Заява автоматично перейде до Пенсійного фонду України, який займається призначенням субсидій. Його розглядатимуть протягом одного місяця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто в Україні може отримувати субсидію від держави. Це можуть зробити не лише власники житла.