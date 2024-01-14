Как оформить субсидию в "Дія": пять простых шагов (инструкция)

Оформление заявления не займет много времени

Украинцы имеют возможность оформить заявление на получение субсидии не выходя из дома, с помощью приложения "Дія". Для этого потребуется выполнить несколько простых шагов.

"Телеграф" рассказывает, как быстро и удобно подать заявление. Это займет примерно полчаса вашего времени.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Авторизация

Для начала переходим на портал "Дія" и проходим авторизацию с помощью электронной подписи или BankID. Выбираем в меню Услуги раздел "Пенсии, льготы и помощь". Далее нужно нажать на раздел "Заявление на субсидию".

Шаг 2. Заполнение заявления.

В нем нужно указать адрес, по которому должна быть получена субсидия, наличие или отсутствие задолженности за коммунальные услуги, а также следует выбрать, на какие именно ЖКУ необходима льгота.

Заявителю нужно внести номер личного счета, название организации, предоставляемой услуги, указать наличие счетчиков и указать информацию о доходах всех членов домохозяйства, фактически проживающих по указанному адресу (кроме тех, информация о которых есть в госреестрах).

Далее нужно будет заполнить другие поля, где указывается информация о наличии транспортных средств, приобретенном имуществе и так далее.

Шаг 3. Выбор способа получения субсидии

Это может быть ли отделение Укрпочты или перевод на банковскую карту. Стоит определиться, какой из этих вариантов будет более удобным.

Шаг 4. Отправка документов

Нужно загрузить скрины или фотографии документов. Это может быть справка о доходах, договор аренды квартиры и так далее.

Шаг 5. Проверка данных

После внесения всей информации ее следует тщательно перепроверить и только после этого ставить электронную подпись и отправлять.

Заявление автоматически перейдет в Пенсионный фонд Украины, который занимается назначением субсидий. Его будут рассматривать в течение одного месяца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто в Украине может получать субсидию от государства. Это могут сделать не только собственники жилья.