"Я піду сніг збирати. 21 століття": у Донецьку окупанти залишили людей без води, світла та тепла (фото)

Люди змушені вдаватися до крайніх заходів, щоб забезпечити себе водою

Донеччани скаржаться голові так званої "днр" Денису Пушиліну на відсутність води. Щоб її отримати людям, доводиться топити сніг.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA. Зазначається, що у соцмережах можна зустріти коментарі наступного змісту:

"Шановний Денис Пушилін, може досить піаритися і дарувати троянди на ВДНГ, може настав час зайнятися проблемами Донецька?".

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"Терешковій, 3, 4 під’їзд. 19 годин. За графіком подача води — о 5 (17) годині. Ось, будь ласка, ми стоїмо. У середу вода йшла рівно 50 хвилин, під’їзд не встиг набрати. Зараз початок 8-го, ми все стоїмо. Коштує бабуся. Вона живе на 9 поверсі одна, і вже тиждень вона залишається без води. Я, наприклад, зараз іду набирати сніг. 21 століття", — розповіла мешканка мікрорайону Текстильник.

"Води немає, я зараз піду сніг збирати. 21 століття".

Крім того, у місті є також проблеми з теплом і світлом. Місцеві паблики вже переповнені скаргами людей:

"На Житломайданчику Цегляний, уже шостий місяць пішов без електрики, куди тільки люди не писали, не дзвонили. І газу немає, вважай, 2 роки", — написала в мережі мешканка Донецька.

"230 Стрілецька дивізія, 14 води немає з минулого року!", — обурено написала ще одна мешканка.

"Вул. 50 Гвардійської дивізії д. 27 відсутнє опалення на нижніх поверхах. На вулиці -10", — сказав ще один донеччанин.

"Як добре стало з приходом Росії, не те що за бандерівців! Тоді так страшно утискували, що вода йшла цілодобово", — написав ще один місцевий житель.

ЗМІ зазначають, що внаслідок перепаду напруги в Донецьку було зупинено 12 котелень. В угрупуванні "ДНР" тим часом заявили, працездатність трьох з них відновлено, а решту аварії зараз намагаються усунути.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в центрі Донецька пролунали кілька вибухів. Над містом після цього почали здійматися клуби диму.