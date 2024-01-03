Катував полонених в окупованому Донецьку: суд виніс вирок зраднику, спійманому у Києві

Справу слухали у закритому режимі

У Шевченківському районному суді Києва оголосили вирок Денису Куликовському (позивний "Палич"), коменданту в’язниці "Ізоляція" у тимчасово окупованому Донецьку. Його визнали винним у жорстокому поводженні з полоненими, участі у незаконному збройному формуванні та терористичній організації і винесли вирок у вигляді 15 років позбавлення волі.

Куликовського виправдали за ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми) через недоведеність звинувачення. Про це повідомляє кореспондент видання "Новини Донбасу".

Подробиці розгляду справи Куликовського

Цю справу суд слухав у закритому режимі. Рішення відправити Куликовського до в’язниці на 15 років ухвалив суддя Євген Мартинов. Саме такий термін для коменданта "Ізоляції" просив Офіс генпрокурора. Телеграм-канал "Ґрати" повідомляє, що підсудний не визнав своєї провини.

Проти "Палича" свідчення дали 22 постраждалих. Серед них був журналіст Станіслав Асєєв. Він потрапив до "Ізоляції" у 2017 році. Бойовики "ДНР" звинуватили його у шпигунстві та екстремізмі.

У суді також розглянули два цивільні позови проти Куликовського. Їх задовольнили. Наразі фігурант справи за рішенням суду має виплатити двом постраждалим 400 тис. грн та 95 тис. грн.

Дениса Куликовського визнали винним у тортурах

Нагадаємо, що Дениса Куликовського затримали у Києві ще 9 листопада 2021 року. За його словами, він нібито мешкав в українській столиці два роки. Початок вироку для "Палича" рахуватимуть з дати, коли його взяли під варту.

Що таке "Ізоляція"

До 2014 року в Донецьку був досить відомий арт-простір "Ізоляція" (перебував на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів). Але його захопили бойовики "ДНР" та зробили там базу для тортур. Туди відправляли і військовополонених, і журналістів, і звичайних цивільних.

В "Ізоляції" катували військових та цивільних

Серед полонених був і Станіслав Асєєв, який прийшов до суду, щоб надати свідчення проти Куликовського. Журналіст провів в "Ізоляції" два роки. У 2021-му він опублікував моторошні фото з території бази для тортур.

Фотографії з тортур в окупованому Донецьку

Раніше "Телеграф" писав, що Куликовський зізнався у тому, що бойовики "ДНР" готували теракти проти України. Зізнався він і у співпраці із ФСБ.