Голова МЗС Німеччини зробила важливу заяву про підтримку України з боку ФРН та Франції: подробиці

Від самого початку повномасштабного вторгнення дві країни "були спільні та єдині"

Німеччина та Франція продовжуватимуть стояти на боці України. Допомога буде до тих пір, поки РФ не зупиниться.

Західні партнери продовжать надавати нашій країні необхідну підтримку. Про це сказала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній пресконференції зі своїм французьким колегою Стефаном Сежурне 14 січня.

"Путін не полишає свою війну проти людей в Україні, він не хоче її полишати. Тим важливіше, щоб ми продовжували стояти пліч-о-пліч з Україною цього року та стільки, скільки буде треба, доки Росія не відступиться", – заявила Бербок.

Вона додала, що Німеччина та Франція від самого початку "були спільні та єдині" в підтримці України "як пара".

Бербок зазначила, що візит Сежурне в Київ під час ракетного обстрілу РФ є "важливим знаком солідарності", а українці протягом останніх тижнів "переживають найпотужніші повітряні атаки за 2 роки, коли Росія завдає безпрецедентні удари по цивільних об’єктах", наголосила вона.

"Цілком свідомо, по цілком нормальному життю, по цілком нормальних людях", – додала дипломатка.

Бербок також заявила, "коли Європа єдина та говорить одним голосом, цей голос добре чутно в усьому світі". Особливо німецька міністерка відзначила роль Ваймарського трикутника (ФРН-Франція-Польща).

Раніше "Телеграф" писав, що Швеція виготовить більше 155-мм снарядів для ЗСУ. Про це повідомив керівник напряму озброєнь FMV Йонас Лоцне.