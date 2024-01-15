"Всім медалі": Микола Тищенко назвав нардепів "героями", українці лютують

Українці не оцінили заяви Тищенка

Народний депутат України Микола Тищенко, відомий своїми неординарними вчинками, потрапив у новий скандал. Цього разу він відзначився висловлюванням про героїв-нардепів, що зачепило простих українців.

Так, під час одного зі своїх останніх інтерв’ю Тищенко заявив, що український Парламент – "це героїчні люди". Мовляв, вони ризикують життям заради закону.

"Коли сирена — ніхто не спускається в укриття, всі продовжують працювати, тому що розуміють, наскільки важливими є ці законопроекти", — сказав він.

Така заява Тищенка миттєво розлетілася по мережі та викликала неоднозначну реакцію українців. Багато хто з них, м’яко кажучи, не погоджується з порівнянням депутатів із героями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що своєю новою заявою також оскандалився і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. На його думку, ухилянти не мають права "жити повним життям і кайфувати", вони мають сидіти вдома. Багатьох обурило таке ставлення, особливо у світлі того, що чиновник зробив таку заяву не з окопу.