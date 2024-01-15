"Всем медали": Николай Тищенко назвал нардепов "героями", украинцы в ярости

Украинцы не оценили заявления Тищенко

Народный депутат Украины Николай Тищенко, известный своими неординарными поступками, попал в новый скандал. На этот раз он отметился высказыванием о героях-нардепах, что задело простых украинцев.

Так, во время одного из своих последних интервью Тищенко заявил, что украинский Парламент — "это героические люди". Дескать, они рискуют жизнью ради закона.

"Когда сирена – никто не спускается в укрытие, все продолжают работать, потому что понимают, насколько важны эти законопроекты", — сказал он.

Такое заявление Тищенко мгновенно разлетелось по сети и вызвало неоднозначную реакцию украинцев. Многие из них, мягко говоря, не согласны со сравнением депутатов с героями.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что своим новым заявлением также оскандалился и глава Николаевской ОВА Виталий Ким. По его мнению, уклонисты не имеют права "жить полной жизнью и кайфовать", они должны сидеть дома. Многих возмутило такое отношение, особенно в свете того, что чиновник сделал такое заявление не из окопа.