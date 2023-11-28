На экс-менеджера ресторана Тищенко записали имущества на миллион долларов – расследование

Собственных доходов такого уровня, чтобы покупать дорогую недвижимость и авто, у экс-директора нет

Бывший директор скандально известного, ныне уже закрытого ресторана "Велюр", принадлежавшего народному депутату Николаю Тищенко, внезапно сильно разбогател. Летом 2022 года, когда в стране уже несколько месяцев бушевала война, на него записали имущества на сумму около одного миллиона долларов США.

Об этом идет речь в новом расследовании Bihus.Info. Речь идет о Сергее Вакальчуке – это бывший директор ООО "ПКФ "Римид" (юридическое лицо, которому принадлежал ресторан "Велюр"), совладельцем которого был Тищенко до того, как стать нардепом.

Только за один день, 17 июня 2022 года, в течение всего получаса Вакальчук стал счастливым обладателем сразу нескольких объектов недвижимости – дома на 322 кв. м в Козине, двух земельных участков и квартиры в том же доме, где расположен ресторан "Велюр". Дом стоит от 888 тыс. до 1,8 млн. долларов США (ценники на продажу этого дома в 2022 и 2023 году), стоимость квартиры – 270-290 тыс. долларов.

"В двухэтажном доме есть четыре спальни, кинотеатр, спортзал, открытый бассейн, баня, детская площадка, гараж на два автомобиля и т.д.", – отметили журналисты.

Но это не все. В конце августа 2022 года Вакальчук стал владельцем премиального микроавтобуса Mercerdes-Benz V250 2016 г.в. стоимостью свыше 50 тыс. долларов. Интересно, что с 1 октября 2022 именно этот автомобиль неоднократно "светился" в публикациях Николая Тищенко и его жены в социальных сетях: в частности, на микроавтобусе нардеп ездил на деоккупированные районы в Харьковской и Херсонской областях. Эта же машина была замечена в Днепре, когда Тищенко охотился там за мошенническими колл-центрами, в Ужгороде, где он проверял пешеходный переход, и под Верховной Радой в день пленарного заседания, где Тищенко присутствовал.

Вакальчук, пишут расследователи, не имеет официальных доходов, позволяющих ему приобрести такую недвижимость и автомобиль. У семьи экс-директора ресторана есть два собственных автомобиля – Opel Vectra 2008-го года выпуска у самого Вакальчука и Opel Corsa 2017 года его жены. До начала войны Вакальчук жил под Киевом в квартире одного из ЖК в Чайках.

Разыскать Вакальчука по известным адресам его возможного местопребывания (даже в Козине) журналисты не смогли, звонки и сообщения он оставил без внимания. Что касается Тищенко, вопросы передали ему через помощницу, но ни одного комментария нардеп не предоставил.

Напомним, как писал "Телеграф", на Львовщине произошло нападение на народного депутата Николая Тищенко, ранее исключенного из "Слуги народа". После инцидента он обратился в правоохранительные органы.