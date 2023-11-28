На ексменеджера ресторану Тищенка записали майна на мільйон доларів – розслідування

Власних доходів такого рівня, щоб купувати дорогу нерухомість та авто, ексдиректор не має

Колишній директор скандально відомого, нині вже закритого ресторану "Велюр", що належав народному депутату Миколі Тищенку, раптово сильно розбагатів. Влітку 2022 року, коли в країни вже кілька місяців вирувала війна, на нього записали майна на суму близько одного мільйона доларів США.

Про це йдеться у новому розслідуванні Bihus.Info. Мова йде про Сергія Вакальчука – це колишній директор ТОВ "ВКФ "Римід" (юридична особа, якій належав ресторан "Велюр"), співвласником якого був Тищенко до того, як стати нардепом.

Лише за один день, 17 червня 2022 року, протягом усього півгодини Вакальчук став щасливим власником відразу кількох об'єктів нерухомості – будинку на 322 кв. м у Козині, двох земельних ділянок та квартири у тому ж будинку, де був розташований ресторан "Велюр". Будинок коштує від 888 тис. до 1,8 млн доларів США (цінники на продаж цього будинку у 2022 та 2023 році), вартість квартири – 270-290 тис. доларів.

"У двоповерховому будинку є чотири спальні, кінотеатр, спортзала, відкритий басейн, баня, дитячий майданчик, гараж на дві автівки тощо", – зазначили журналісти.

Але й це не все. Наприкінці серпня 2022 року Вакальчук став власником преміального мікроавтобуса Mercerdes-Benz V250 2016-го р.в. вартістю понад 50 тис. доларів. Цікаво, що з 1 жовтня 2022 року саме це авто неодноразово "світилося" у публікаціях Миколи Тищенка та його дружини у соціальних мережах: зокрема, на мікроавтобусі нардеп їздив на деокуповані райони у Харківській та Херсонській областях. Ця ж машина була помічена у Дніпрі, коли Тищенко полював там на шахрайські кол-центри, в Ужгороді, де він перевіряв пішохідний перехід, та під Верховною Радою у день пленарного засідання, де Тищенко був присутній.

Вакальчук, пишуть розслідувачі, не має офіційних доходів, які б дозволили йому придбати таку нерухомість та автомобіль. Родина ексдиректора ресторану має два власних автомобілі – Opel Vectra 2008-го року виробництва самого Вакальчука та Opel Corsa 2017 року його дружини. До початку війни Вакальчук жив під Києвом у квартирі одного з ЖК в Чайках.

Розшукати Вакальчука за відомими адресами його можливого місцеперебування (навіть у Козині) журналісти не змогли, дзвінки та повідомленні він залишив без уваги. Щодо Тищенка, запитання передали йому через помічницю, але жодного коментаря нардеп не надав.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", на Львівщині стався напад на народного депутата Миколу Тищенка, раніше виключеного зі "Слуги народу". Після інциденту він звернувся до правоохоронних органів.