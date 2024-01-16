Що буде, якщо продати прапор СРСР в інтернеті? Харків’янин перевірив та поплатився

На суді чоловік не визнав своєї провини

На Львівщині судили чоловіка, який продавав прапор Радянського союзу через інтернет. Один із користувачів мережі помітив оголошення і поскаржився в поліцію, обурившись, що у місті Буську продають радянську тоталітарну символіку.

Про це йдеться у рішенні Буського районного суду Львівської області. У документі зазначено, що відповідне оголошення було розміщено мешканцем Харкова ще 2021 року.

Своїм вчинком харків’янин порушив пункт 4 статті 1 Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Йдеться про те, що цей прапор є символікою комуністичного тоталітарного режиму (на ньому зображені серп, молот та п’ятикутна зірка, публічне розповсюдження яких заборонено).

Під час судового засідання обвинувачений не визнав своєї провини й заявив, що не знав про заборону продажу радянської тоталітарної символіки. Водночас суд засудив його до 2 років обмеження волі, замінивши цей строк на 2 роки випробувального.

Також із чоловіка стягнули 5834 грн за проведення судово-мистецтвознавчої експертизи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Литві четверо людей у стані алкогольного сп’яніння осквернили український прапор. За це їм загрожує покарання.