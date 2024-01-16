Что будет, если продать флаг СССР в интернете? Харьковчанин проверил и поплатился

На суде мужчина не признал свою вину

Во Львовской области судили мужчину, который продавал флаг Советского союза через интернет. Один из пользователей сети заметил объявление и пожаловался в полицию, возмутившись, что в городе Буске продают советскую тоталитарную символику.

Об этом говорится в решении Бусского районного суда Львовской области. В документе указано, что соответствующее объявление было размещено жителем Харькова еще в 2021 году.

Своим поступком харьковчанин нарушил пункт 4 статьи 1 Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Речь идет о том, что этот флаг является символикой коммунистического тоталитарного режима (на нем изображены серп, молот и пятиконечная звезда, публичное распространение которых запрещено).

В ходе судебного заседания обвиняемый не признал своей вины и заявил, что не знал о запрете продажи советской тоталитарной символики. В то же время суд приговорил его к 2 годам ограничения свободы, заменив этот срок на 2 года испытательного.

Также с мужчины взыскали 5834 грн за проведение судебно-искусствоведческой экспертизы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Литве четыре человека в состоянии алкогольного опьянения осквернили украинский флаг. За это им грозит серьезное наказание.