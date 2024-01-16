Наркобарон із гуртожитку: на Хмельниччині у студента знайшли наркотиків на 4 мільйони (фото)

Хлопця вже взято під варту

На Хмельниччині студент став справжнім наркобароном. У нього вдома знайшли наркотиків на суму близько 4 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба поліції. Йдеться про 21-річного мешканця Кам’янського району. Його запідозрили у поширенні заборонених речовин методом закладок у місцевому парку в Кам’янці-Подільському.

До кімнати гуртожитку, де мешкає хлопець, навідалися правоохоронці та виявили там цілі поклади наркотичних засобів. Серед них: близько 3 кг психотропної речовини Альфа-PVP, 900 грам каннабісу, 5 пакетів смоли каннабісу, психотропи 2С-В та ЛСД, а також 15 пакунків наркотичного засобу Субутекс.

"Вартість вилученого орієнтовно становить 4 млн. грн. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві викрили міжнародне наркоугруповання.