Наркобарон из общежития: на Хмельнитчине у студента нашли наркотиков на 4 миллиона (фото)

Юноша уже взят под стражу

В Хмельницкой области студент стал настоящим наркобароном. У него дома нашли наркотиков на сумму около 4 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции. Речь идет о 21-летнем жителе Каменского района. Его заподозрили в распространении запрещенных веществ методом закладок в местном парке в Каменце-Подольском.

В комнату общежития, где проживает парень, наведались правоохранители и обнаружили там целые залежи наркотических средств. Среди них: около 3 кг психотропного вещества Альфа-PVP, 900 гр каннабиса, 5 пакетов смолы каннабиса, психотропы 2С-В и ЛСД, а также 15 свертков наркотического средства Субутекс.

"Стоимость изъятого ориентировочно составляет 4 млн. грн. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве разоблачили международную наркогруппировку.