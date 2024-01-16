В Україні зареєстрували торгову марку "Привид Києва": у мережі розгорівся скандал

Близькі пілота обурені, що бригада навіть не згадала його імені

В Україні офіційно було зареєстровано торгову марку "Привид Києва", через що в мережі вже почався скандал.

Як повідомила Бригада тактичної авіації міста Васильків у Facebook, ініціатива про реєстрацію марки надійшла від пілотів 40-ї бригади тактичної авіації та інших підрозділів Повітряних сил, які виступили проти того, що сторонні особи використовують образ українських пілотів у спекуляціях та комерційних цілях.

"Очільниця Офісу інтелектуальної власності Олена Орлюк передала представникам громадськості оригінали свідоцтв на 5 торговельних марок: зображення широковідомого збірного образа пілота з піднятим догори пальцем та назв-брендів "ПРИВИД КИЄВА", "НІЧНИЙ ПРИВИД", "GHOST OF KYIV", "NIGHT GHOST". Їх єдиним правовласником відтепер є ГО "Захисники Неба" — організація, створена військовими для захисту інтересів самих же військових", — йдеться в повідомленні.

Водночас у коментарях до запису зазначили, що образ пілота на ескізі було змальовано з фотографії легендарного пілота Андрія Пільщикова ("Джус"), який загинув під час виконання навчального польоту на Житомирщині. Зокрема кохана "Джуса" Меланія Подоляк та мама пілота Лілія Авер’янова зазначили, що у бригаді могли б хоча б вказати ім’я того, чий образ вони використали.

У бригаді ж зазначають, що жест палець вгору є одним із найпоширеніших серед пілотів західної школи авіації, а образ "Привида Києва" є збірним і не є відсиланням до конкретної особи.

Нагадаємо, що 25 серпня 2023 року в Житомирській області сталася авіакатастрофа за участю двох навчальних літаків Л-39, через що загинули троє досвідчених українських пілотів, серед яких і Андрій Пільщиков.